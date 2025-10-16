https://1prime.ru/20251016/polzovateli-863573214.html
Пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе YouTube
2025-10-16T03:01+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе YouTube, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. В частности, в США количество жалоб превысило 268 тысяч, в Великобритании - 62 тысячи, в Японии - 19 тысяч. YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
