Пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе YouTube

Пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе YouTube

2025-10-16T03:01+0300

2025-10-16T03:01+0300

2025-10-16T03:10+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе YouTube, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. В частности, в США количество жалоб превысило 268 тысяч, в Великобритании - 62 тысячи, в Японии - 19 тысяч. YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

2025

