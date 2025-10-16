https://1prime.ru/20251016/postavki-863573305.html
Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию подскочили до максимума
2025-10-16T03:16+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Поставки южнокорейских автомобилей в Россию в сентябре подскочили до максимума с начала 2022 года на фоне обсуждения новых правил расчета утильсбора, следует из анализа РИА Новости данных корейской таможни.
Минпромторг РФ в сентябре подготовил проект постановления правительства, которым предлагалось с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора базовую ставку рассчитывать на основании объема двигателя, а при расчете повышающего коэффициента учитывать мощность двигателя автомобиля. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в середине октября сообщил, что поручил министерству рассмотреть возможность перенести на месяц срок введения новых правил расчета утильсбора.
Согласно данным южнокорейского ведомства, на этом фоне в сентябре поставки автомобилей в Россию подскочили в 1,6 раза, достигнув 149,1 миллиона долларов. Больше последний раз было в досанкционном январе 2022 года - тогда было отгружено машин на 196,7 миллиона долларов.
В результате Россия по итогам сентября стала седьмой среди основных любителей южнокорейских автомобилей. Лидируют США с 2,4 миллиарда долларов, при этом объем их закупок, даже несмотря на сильно выросшие за год пошлины, снизился всего на 7% по сравнению с показателем годичной давности. Затем идут Канада (435,4 миллиона) и Киргизия (430,7 миллиона). Британия ввезла "корейцев" на 274,1 миллиона долларов, а Австралия - на 271,3 миллиона.
С начала года российские закупки автомобилей из Южной Кореи также выросли в 1,6 раза в годовом выражении и составили 767,8 миллиона долларов.
