https://1prime.ru/20251016/pravitelstvo-863572015.html

Правительство обсудит единые подходы к медико-биологическому обеспечению

Правительство обсудит единые подходы к медико-биологическому обеспечению - 16.10.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит единые подходы к медико-биологическому обеспечению

Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на установление единых методологических подходов к медико-биологическому... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T00:21+0300

2025-10-16T00:21+0300

2025-10-16T00:21+0300

экономика

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863572015.jpg?1760563289

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на установление единых методологических подходов к медико-биологическому обеспечению, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 14 и 421 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на установление единых методологических подходов к медико-биологическому обеспечению, проведению углубленных медицинских осмотров и введению единых критериев допуска спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, включая спортсменов, занимающихся адаптивным спортом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия