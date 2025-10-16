https://1prime.ru/20251016/pravitelstvo-863572015.html
Правительство обсудит единые подходы к медико-биологическому обеспечению
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на установление единых методологических подходов к медико-биологическому обеспечению, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 14 и 421 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на установление единых методологических подходов к медико-биологическому обеспечению, проведению углубленных медицинских осмотров и введению единых критериев допуска спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, включая спортсменов, занимающихся адаптивным спортом.
