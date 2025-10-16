https://1prime.ru/20251016/preduprezhdenie-863595183.html

"Не продержится". В Европе выступили с предупреждением о войне с Россией

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Европейские страны не смогут долго противостоять России в случае военного конфликта, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Нет сомнений, что Европа не сможет долго продержаться в конфликте на истощение с Россией. Война на Украине показывает, какими были бы реальные условия современных боевых действий. Россия способна производить оружие в больших количествах, за три месяца она производит то, что все страны НАТО производят за год", — заявил он.Мема также подчеркнул, что отправка европейских войск на Украину бессмысленна, так как это лишь приведет к эскалации конфликта и новым жертвам.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс утверждает, что расширение инициатив направлено на якобы "сдерживание агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность увеличением военных сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

