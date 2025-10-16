Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не продержится". В Европе выступили с предупреждением о войне с Россией - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251016/preduprezhdenie-863595183.html
"Не продержится". В Европе выступили с предупреждением о войне с Россией
"Не продержится". В Европе выступили с предупреждением о войне с Россией - 16.10.2025, ПРАЙМ
"Не продержится". В Европе выступили с предупреждением о войне с Россией
Европейские страны не смогут долго противостоять России в случае военного конфликта, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T17:10+0300
2025-10-16T17:10+0300
мировая экономика
европа
украина
москва
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Европейские страны не смогут долго противостоять России в случае военного конфликта, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Нет сомнений, что Европа не сможет долго продержаться в конфликте на истощение с Россией. Война на Украине показывает, какими были бы реальные условия современных боевых действий. Россия способна производить оружие в больших количествах, за три месяца она производит то, что все страны НАТО производят за год", — заявил он.Мема также подчеркнул, что отправка европейских войск на Украину бессмысленна, так как это лишь приведет к эскалации конфликта и новым жертвам.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс утверждает, что расширение инициатив направлено на якобы "сдерживание агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность увеличением военных сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20251012/rossiya-863420657.html
европа
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, украина, москва, нато, мид
Мировая экономика, ЕВРОПА, УКРАИНА, МОСКВА, НАТО, МИД
17:10 16.10.2025
 
"Не продержится". В Европе выступили с предупреждением о войне с Россией

Мема: Европа не сможет выдержать противостояние с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Европейские страны не смогут долго противостоять России в случае военного конфликта, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Нет сомнений, что Европа не сможет долго продержаться в конфликте на истощение с Россией. Война на Украине показывает, какими были бы реальные условия современных боевых действий. Россия способна производить оружие в больших количествах, за три месяца она производит то, что все страны НАТО производят за год", — заявил он.
Мема также подчеркнул, что отправка европейских войск на Украину бессмысленна, так как это лишь приведет к эскалации конфликта и новым жертвам.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс утверждает, что расширение инициатив направлено на якобы "сдерживание агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность увеличением военных сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
"Это безумие": на Западе прокомментировали решение ЕС по войне с Россией
12 октября, 05:06
 
Мировая экономикаЕВРОПАУКРАИНАМОСКВАНАТОМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала