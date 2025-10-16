https://1prime.ru/20251016/priamurja-863575398.html

В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализировали 46 человек

В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализировали 46 человек - 16.10.2025, ПРАЙМ

В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализировали 46 человек

Уточняется контекст (второй абзац). | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T05:01+0300

2025-10-16T05:01+0300

2025-10-16T05:01+0300

бизнес

россия

общество

приамурье

умвд

toyota camry

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863575398.jpg?1760580117

Уточняется контекст (второй абзац). ЯКУТСК, 16 окт - РИА Новости. После ДТП в Приамурье более 40 пассажиров автобуса доставлены в медучреждение с травами различной степени тяжести, один человек скончался, автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса, сообщает региональная прокуратура. Отмечается, что обстоятельства крупного ДТП устанавливает Свободненская городская прокуратура. По данным прокуратуры, ДТП произошло на автомобильной дороге "Подъезд к г. Свободному". Автобус перевозил более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе. После столкновения с легковым автомобилем марки Toyota Probox автобус съехал с проезжей части и опрокинулся. "В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где один человек скончался. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не понадобилась", - рассказали в прокуратуре. Начата процессуальная проверка. Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили РИА Новости, что информация о двух погибших в ДТП в Приамурье, где автобус опрокинулся после столкновения с легковушкой, не подтверждается.

приамурье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , приамурье, умвд, toyota camry