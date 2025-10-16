В Приамурье после ДТП с автобусом госпитализировали 46 человек

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251016/priamurja-863575398.html
2025-10-16T05:01+0300
2025-10-16T05:01+0300
05:01 16.10.2025
 
ЯКУТСК, 16 окт - РИА Новости. После ДТП в Приамурье более 40 пассажиров автобуса доставлены в медучреждение с травами различной степени тяжести, один человек скончался, автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса, сообщает региональная прокуратура.
Отмечается, что обстоятельства крупного ДТП устанавливает Свободненская городская прокуратура. По данным прокуратуры, ДТП произошло на автомобильной дороге "Подъезд к г. Свободному". Автобус перевозил более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе. После столкновения с легковым автомобилем марки Toyota Probox автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.
"В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где один человек скончался. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не понадобилась", - рассказали в прокуратуре.
Начата процессуальная проверка.
Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили РИА Новости, что информация о двух погибших в ДТП в Приамурье, где автобус опрокинулся после столкновения с легковушкой, не подтверждается.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
