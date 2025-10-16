https://1prime.ru/20251016/priamurja-863575489.html
Все пассажиры опрокинувшегося в Приамурье автобуса являются иностранцами
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Все пассажиры опрокинувшегося в Приамурье автобуса являются иностранцами, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ранее прокуратура сообщила, что более 40 пассажиров автобуса, опрокинувшегося после столкновения с иномаркой в Приамурье, доставлены в медучреждение с травами различной степени тяжести, один человек скончался. Автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса.
"Чуть больше 50 человек, все иностранцы", - сказал собеседник.
Обстоятельства крупного ДТП устанавливает Свободненская городская прокуратура. По данным прокуратуры, ДТП произошло на автомобильной дороге "Подъезд к городу Свободному". Автобус перевозил более 50 человек, которые трудятся вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе. После столкновения с легковым автомобилем марки Toyota Probox автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.
Начата процессуальная проверка.
