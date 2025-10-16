https://1prime.ru/20251016/priamurja-863576715.html

В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом

бизнес

россия

общество

приамурье

амурская область

амурский гхк

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – ПРАЙМ. Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Приамурье, где пострадали рабочие подрядчика Амурского ГХК, сообщает региональное СУСК. Ранее прокуратура сообщила, что более 40 пассажиров автобуса, опрокинувшегося после столкновения с иномаркой в Приамурье, доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести, один человек скончался. Автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что все пассажиры были иностранцами. В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что, предварительно, виновник – водитель легкового авто, он выехал на встречную полосу. "Следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с работниками одного из предприятий и легкового автомобиля возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. По данным СУСК, автобус перевозил работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса. Как уточнили РИА Новости в СУСК, дело возбуждено по части 1 статьи 238 "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Устанавливается точное количество пострадавших, характер и степени тяжести причиненного вреда здоровью.

приамурье

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

