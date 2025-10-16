Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом - 16.10.2025
В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом
В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом - 16.10.2025, ПРАЙМ
В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Приамурье, где пострадали рабочие подрядчика Амурского ГХК, сообщает региональное СУСК. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T05:59+0300
2025-10-16T05:59+0300
бизнес
россия
общество
приамурье
амурская область
амурский гхк
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – ПРАЙМ. Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Приамурье, где пострадали рабочие подрядчика Амурского ГХК, сообщает региональное СУСК. Ранее прокуратура сообщила, что более 40 пассажиров автобуса, опрокинувшегося после столкновения с иномаркой в Приамурье, доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести, один человек скончался. Автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что все пассажиры были иностранцами. В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что, предварительно, виновник – водитель легкового авто, он выехал на встречную полосу. "Следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с работниками одного из предприятий и легкового автомобиля возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. По данным СУСК, автобус перевозил работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса. Как уточнили РИА Новости в СУСК, дело возбуждено по части 1 статьи 238 "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Устанавливается точное количество пострадавших, характер и степени тяжести причиненного вреда здоровью.
приамурье
амурская область
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Приамурье, Амурская область, Амурский ГХК
05:59 16.10.2025
 
В Приамурье возбудили дело после ДТП с автобусом

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Приамурье, где пострадали рабочие

ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – ПРАЙМ. Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Приамурье, где пострадали рабочие подрядчика Амурского ГХК, сообщает региональное СУСК.
Ранее прокуратура сообщила, что более 40 пассажиров автобуса, опрокинувшегося после столкновения с иномаркой в Приамурье, доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести, один человек скончался. Автобус перевозил вахтовых работников амурского газохимического комплекса. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что все пассажиры были иностранцами. В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что, предварительно, виновник – водитель легкового авто, он выехал на встречную полосу.
"Следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с работниками одного из предприятий и легкового автомобиля возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, автобус перевозил работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса.
Как уточнили РИА Новости в СУСК, дело возбуждено по части 1 статьи 238 "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Устанавливается точное количество пострадавших, характер и степени тяжести причиненного вреда здоровью.
 
