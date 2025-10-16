https://1prime.ru/20251016/pridnestrove-863600378.html

В ПМР со следующей недели прекратят режим экономии газа

2025-10-16T19:53+0300

ТИРАСПОЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в четверг сообщило, что режим экономии газа в республике будет прекращен к началу следующей недели. Первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник 2 октября заявил, что в Приднестровье вводят режим экономии газа. Он уточнил, что отпуск газа будет проводиться в режиме жесткой экономии, в приоритетном порядке для населения. "Режим экономии природного газа и связанные с ним ограничения в работе промышленности и газовых заправок будут поэтапно прекращены к началу следующей недели", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В ведомстве также добавили, что, согласно приказу минэкономразвития ПМР с 17 октября, в Приднестровье возобновят подачу горячей воды в жилые дома, а с 21 октября начнется отопительный сезон. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

