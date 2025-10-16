Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продавцы Ozon смогут самостоятельно рассматривать заявки на возврат - 16.10.2025
Продавцы Ozon смогут самостоятельно рассматривать заявки на возврат
Продавцы Ozon смогут самостоятельно рассматривать заявки на возврат
бизнес
рф
максим решетников
ozon
роспотребнадзор
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Продавцы маркетплейса Ozon с 15 октября получили возможность самостоятельно рассматривать заявки на возврат товара в течение 24 часов, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он в разговоре с РИА Новости напомнил о предложении министра экономического развития РФ Максима Решетникова ввести невозвратные тарифы на отдельные группы товаров, продаваемых через маркетплейсы. "С 15 октября продавцы, работающие по схеме FBO - когда товар хранится на складах Ozon, - получат возможность самостоятельно рассматривать заявки на возврат в течение 24 часов. Они смогут одобрить возврат, отклонить заявку с указанием причины, оставить товар у покупателя с возвратом полной или частичной стоимости", - пояснил Машаров. По его словам, в случае если продавец не обработает заявку покупателя в течение 24 часов, то система автоматически одобрит возврат. Однако при отклонении заявки продавцом - покупатель сможет открыть спор, и в этом случае окончательное решение будет принимать уже маркетплейс. "Нововведение не отменяет и не изменяет Закон "О защите прав потребителей" - оно лишь корректирует внутренние процессы маркетплейса. У покупателя по-прежнему имеется возможность вернуть товар ненадлежащего качества или неподходящий по характеристикам - любой отказ продавца в таком случае будет считаться незаконным и может повлечь соответствующую ответственность", - добавил Машаров. Машаров также призвал воздержаться от преждевременных выводов относительно возможных рисков для покупателей. По его словам, оценивать новые правила возврата стоит после того, как аналогичные механизмы будут внедрены и на других маркетплейсах, а Роспотребнадзор представит свою официальную позицию. Только после этого, по его словам, можно будет предметно обсуждать возможные правовые последствия и баланс интересов продавцов и потребителей.
рф
бизнес, рф, максим решетников, ozon, роспотребнадзор
Бизнес, РФ, Максим Решетников, Ozon, Роспотребнадзор
02:43 16.10.2025
 
Продавцы Ozon смогут самостоятельно рассматривать заявки на возврат

Продавцы Ozon получили возможность самостоятельно рассматривать заявки на возврат

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Продавцы маркетплейса Ozon с 15 октября получили возможность самостоятельно рассматривать заявки на возврат товара в течение 24 часов, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Он в разговоре с РИА Новости напомнил о предложении министра экономического развития РФ Максима Решетникова ввести невозвратные тарифы на отдельные группы товаров, продаваемых через маркетплейсы.
"С 15 октября продавцы, работающие по схеме FBO - когда товар хранится на складах Ozon, - получат возможность самостоятельно рассматривать заявки на возврат в течение 24 часов. Они смогут одобрить возврат, отклонить заявку с указанием причины, оставить товар у покупателя с возвратом полной или частичной стоимости", - пояснил Машаров.
По его словам, в случае если продавец не обработает заявку покупателя в течение 24 часов, то система автоматически одобрит возврат. Однако при отклонении заявки продавцом - покупатель сможет открыть спор, и в этом случае окончательное решение будет принимать уже маркетплейс.
"Нововведение не отменяет и не изменяет Закон "О защите прав потребителей" - оно лишь корректирует внутренние процессы маркетплейса. У покупателя по-прежнему имеется возможность вернуть товар ненадлежащего качества или неподходящий по характеристикам - любой отказ продавца в таком случае будет считаться незаконным и может повлечь соответствующую ответственность", - добавил Машаров.
Машаров также призвал воздержаться от преждевременных выводов относительно возможных рисков для покупателей. По его словам, оценивать новые правила возврата стоит после того, как аналогичные механизмы будут внедрены и на других маркетплейсах, а Роспотребнадзор представит свою официальную позицию. Только после этого, по его словам, можно будет предметно обсуждать возможные правовые последствия и баланс интересов продавцов и потребителей.
 
Заголовок открываемого материала