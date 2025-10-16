Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
общество
экономика
новосибирск
НОВОСИБИРСК, 16 окт – ПРАЙМ. Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву, посчитав ненадлежащим контроль за началом отопительного сезона в городе, сообщает ведомство в четверг. "В связи с ненадлежащим прохождением отопительного сезона в Новосибирске прокурор города внес представления мэру города, а также руководителям АО "СГК" и ООО "НТСК", потребовав в кратчайшие сроки устранить допущенные нарушения закона", - говорится в сообщении. В прокуратуре пояснили, что на личный прием прокурора области 14 октября обратились более 40 граждан с жалобами на проблемы с горячим и холодным водоснабжением, на отопление, длительное аварийное отключение горячего водоснабжения, ненадлежащую температуру воды. Проведенная по поручению прокурора области проверка выявила множественные нарушения. "Установлено, что сроки подачи отопления к жилым домам со стороны ресурсоснабжающих организаций нарушены, на четырех объектах реконструкции тепловых сетей работы по переврезке сетей не завершены, в массовом порядке не восстановлено благоустройство, в том числе по ремонтным работам, выполненным еще в 2024 году", - отмечает ведомство. В прокуратуре считают, что мэрия города достаточных мер по решению этих вопросов не приняла, своевременно не выполнила мероприятия по выявлению и обследованию бесхозяйных сетей, порывы на которых повлияли на своевременную подачу тепла в жилые дома. Прохождение отопительного сезона находится на ежедневном контроле органов прокуратуры, а устранение нарушений находится на личном контроле прокурора области, добавляется в сообщении. Накануне мэрия сообщала, что отопительный сезон в Новосибирске стартовал с 17 сентября, а 10 октября в городе полностью завершен разворот системы отопления и подключены к теплоснабжению все 8323 многоквартирных дома. По данным властей, 99,7% жилых домов города получили отопление вовремя, а проблемы возникли только в 26 домах, что в десять раз меньше, чем год назад. Сложности с подключением их к теплу в мэрии объяснили плохим планированием работы управляющих компаний.
общество , новосибирск
Общество , Экономика, НОВОСИБИРСК
05:47 16.10.2025
 
НОВОСИБИРСК, 16 окт – ПРАЙМ. Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву, посчитав ненадлежащим контроль за началом отопительного сезона в городе, сообщает ведомство в четверг.
"В связи с ненадлежащим прохождением отопительного сезона в Новосибирске прокурор города внес представления мэру города, а также руководителям АО "СГК" и ООО "НТСК", потребовав в кратчайшие сроки устранить допущенные нарушения закона", - говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что на личный прием прокурора области 14 октября обратились более 40 граждан с жалобами на проблемы с горячим и холодным водоснабжением, на отопление, длительное аварийное отключение горячего водоснабжения, ненадлежащую температуру воды. Проведенная по поручению прокурора области проверка выявила множественные нарушения.
"Установлено, что сроки подачи отопления к жилым домам со стороны ресурсоснабжающих организаций нарушены, на четырех объектах реконструкции тепловых сетей работы по переврезке сетей не завершены, в массовом порядке не восстановлено благоустройство, в том числе по ремонтным работам, выполненным еще в 2024 году", - отмечает ведомство.
В прокуратуре считают, что мэрия города достаточных мер по решению этих вопросов не приняла, своевременно не выполнила мероприятия по выявлению и обследованию бесхозяйных сетей, порывы на которых повлияли на своевременную подачу тепла в жилые дома.
Прохождение отопительного сезона находится на ежедневном контроле органов прокуратуры, а устранение нарушений находится на личном контроле прокурора области, добавляется в сообщении.
Накануне мэрия сообщала, что отопительный сезон в Новосибирске стартовал с 17 сентября, а 10 октября в городе полностью завершен разворот системы отопления и подключены к теплоснабжению все 8323 многоквартирных дома. По данным властей, 99,7% жилых домов города получили отопление вовремя, а проблемы возникли только в 26 домах, что в десять раз меньше, чем год назад. Сложности с подключением их к теплу в мэрии объяснили плохим планированием работы управляющих компаний.
 
