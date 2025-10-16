https://1prime.ru/20251016/prokuratura-863576457.html

Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска

Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска - 16.10.2025, ПРАЙМ

Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска

Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву, посчитав ненадлежащим контроль за началом отопительного сезона в городе, сообщает... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T05:47+0300

2025-10-16T05:47+0300

2025-10-16T05:47+0300

общество

экономика

новосибирск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863576457.jpg?1760582842

НОВОСИБИРСК, 16 окт – ПРАЙМ. Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву, посчитав ненадлежащим контроль за началом отопительного сезона в городе, сообщает ведомство в четверг. "В связи с ненадлежащим прохождением отопительного сезона в Новосибирске прокурор города внес представления мэру города, а также руководителям АО "СГК" и ООО "НТСК", потребовав в кратчайшие сроки устранить допущенные нарушения закона", - говорится в сообщении. В прокуратуре пояснили, что на личный прием прокурора области 14 октября обратились более 40 граждан с жалобами на проблемы с горячим и холодным водоснабжением, на отопление, длительное аварийное отключение горячего водоснабжения, ненадлежащую температуру воды. Проведенная по поручению прокурора области проверка выявила множественные нарушения. "Установлено, что сроки подачи отопления к жилым домам со стороны ресурсоснабжающих организаций нарушены, на четырех объектах реконструкции тепловых сетей работы по переврезке сетей не завершены, в массовом порядке не восстановлено благоустройство, в том числе по ремонтным работам, выполненным еще в 2024 году", - отмечает ведомство. В прокуратуре считают, что мэрия города достаточных мер по решению этих вопросов не приняла, своевременно не выполнила мероприятия по выявлению и обследованию бесхозяйных сетей, порывы на которых повлияли на своевременную подачу тепла в жилые дома. Прохождение отопительного сезона находится на ежедневном контроле органов прокуратуры, а устранение нарушений находится на личном контроле прокурора области, добавляется в сообщении. Накануне мэрия сообщала, что отопительный сезон в Новосибирске стартовал с 17 сентября, а 10 октября в городе полностью завершен разворот системы отопления и подключены к теплоснабжению все 8323 многоквартирных дома. По данным властей, 99,7% жилых домов города получили отопление вовремя, а проблемы возникли только в 26 домах, что в десять раз меньше, чем год назад. Сложности с подключением их к теплу в мэрии объяснили плохим планированием работы управляющих компаний.

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , новосибирск