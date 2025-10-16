Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков сделал заявление о распаде ЕС - 16.10.2025, ПРАЙМ
Пушков сделал заявление о распаде ЕС
Пушков сделал заявление о распаде ЕС - 16.10.2025, ПРАЙМ
Пушков сделал заявление о распаде ЕС
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение в своём Telegram-канале, что политика самого Европейского союза... | 16.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение в своём Telegram-канале, что политика самого Европейского союза приведет к его будущему распаду. Такое заявление парламентарий сделал в ответ на решение Брюсселя разрешить детям любого возраста менять свой пол без препятствий. "Европейский союз решил окончательно уничтожить все остатки нормальности, сохранившиеся в Европе. &lt;…&gt; Выбор невероятно широк. В Германии, например, официально признаны 72 "гендера". ЕС сам посевает семена своего будущего распада", — написал он. Согласно предложениям, которые Еврокомиссия представила на этой неделе, дети смогут изменить свой пол вне зависимости от возраста, и методы лечения, идущие вразрез с этим направлением, будут вне закона. Права геев* будут основываться на гендерной идентичности, а не на биологическом поле. Любое государство, не желающее вводить ограничения по возрасту или переходить от равенства по биологическому полу к гендерному равенству, может оказаться под надзором Европейского суда. Этот суд имеет полномочия признавать законы ЕС превосходящими национальные законодательства.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
07:23 16.10.2025
 
Пушков сделал заявление о распаде ЕС

Пушков заявил, что ЕС скоро распадется из-за своего политического курса

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение в своём Telegram-канале, что политика самого Европейского союза приведет к его будущему распаду.
Такое заявление парламентарий сделал в ответ на решение Брюсселя разрешить детям любого возраста менять свой пол без препятствий.
"Европейский союз решил окончательно уничтожить все остатки нормальности, сохранившиеся в Европе. <…> Выбор невероятно широк. В Германии, например, официально признаны 72 "гендера". ЕС сам посевает семена своего будущего распада", — написал он.
Согласно предложениям, которые Еврокомиссия представила на этой неделе, дети смогут изменить свой пол вне зависимости от возраста, и методы лечения, идущие вразрез с этим направлением, будут вне закона. Права геев* будут основываться на гендерной идентичности, а не на биологическом поле.
Любое государство, не желающее вводить ограничения по возрасту или переходить от равенства по биологическому полу к гендерному равенству, может оказаться под надзором Европейского суда. Этот суд имеет полномочия признавать законы ЕС превосходящими национальные законодательства.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
 
