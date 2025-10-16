https://1prime.ru/20251016/pushkov-863578307.html
Пушков сделал заявление о распаде ЕС
Пушков сделал заявление о распаде ЕС - 16.10.2025, ПРАЙМ
Пушков сделал заявление о распаде ЕС
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение в своём Telegram-канале, что политика самого Европейского союза... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T07:23+0300
2025-10-16T07:23+0300
2025-10-16T07:23+0300
брюссель
европа
германия
алексей пушков
совет федерации
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_eb44ac3fad3e362a5937b6d7cdc74442.jpg
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение в своём Telegram-канале, что политика самого Европейского союза приведет к его будущему распаду. Такое заявление парламентарий сделал в ответ на решение Брюсселя разрешить детям любого возраста менять свой пол без препятствий. "Европейский союз решил окончательно уничтожить все остатки нормальности, сохранившиеся в Европе. <…> Выбор невероятно широк. В Германии, например, официально признаны 72 "гендера". ЕС сам посевает семена своего будущего распада", — написал он. Согласно предложениям, которые Еврокомиссия представила на этой неделе, дети смогут изменить свой пол вне зависимости от возраста, и методы лечения, идущие вразрез с этим направлением, будут вне закона. Права геев* будут основываться на гендерной идентичности, а не на биологическом поле. Любое государство, не желающее вводить ограничения по возрасту или переходить от равенства по биологическому полу к гендерному равенству, может оказаться под надзором Европейского суда. Этот суд имеет полномочия признавать законы ЕС превосходящими национальные законодательства.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
брюссель
европа
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/04/842320494_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_a1e69a241c6bd941fa6a25e14b9889e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, европа, германия, алексей пушков, совет федерации, ес
Брюссель, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Алексей Пушков, Совет Федерации, ЕС
Пушков сделал заявление о распаде ЕС
Пушков заявил, что ЕС скоро распадется из-за своего политического курса
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение в своём Telegram-канале, что политика самого Европейского союза приведет к его будущему распаду.
Такое заявление парламентарий сделал в ответ на решение Брюсселя
разрешить детям любого возраста менять свой пол без препятствий.
"Европейский союз решил окончательно уничтожить все остатки нормальности, сохранившиеся в Европе
. <…> Выбор невероятно широк. В Германии
, например, официально признаны 72 "гендера". ЕС
сам посевает семена своего будущего распада", — написал он.
Согласно предложениям, которые Еврокомиссия представила на этой неделе, дети смогут изменить свой пол вне зависимости от возраста, и методы лечения, идущие вразрез с этим направлением, будут вне закона. Права геев* будут основываться на гендерной идентичности, а не на биологическом поле.
Любое государство, не желающее вводить ограничения по возрасту или переходить от равенства по биологическому полу к гендерному равенству, может оказаться под надзором Европейского суда. Этот суд имеет полномочия признавать законы ЕС превосходящими национальные законодательства.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.