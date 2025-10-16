https://1prime.ru/20251016/pushkov-863578307.html

Пушков сделал заявление о распаде ЕС

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение в своём Telegram-канале, что политика самого Европейского союза приведет к его будущему распаду. Такое заявление парламентарий сделал в ответ на решение Брюсселя разрешить детям любого возраста менять свой пол без препятствий. "Европейский союз решил окончательно уничтожить все остатки нормальности, сохранившиеся в Европе. <…> Выбор невероятно широк. В Германии, например, официально признаны 72 "гендера". ЕС сам посевает семена своего будущего распада", — написал он. Согласно предложениям, которые Еврокомиссия представила на этой неделе, дети смогут изменить свой пол вне зависимости от возраста, и методы лечения, идущие вразрез с этим направлением, будут вне закона. Права геев* будут основываться на гендерной идентичности, а не на биологическом поле. Любое государство, не желающее вводить ограничения по возрасту или переходить от равенства по биологическому полу к гендерному равенству, может оказаться под надзором Европейского суда. Этот суд имеет полномочия признавать законы ЕС превосходящими национальные законодательства.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

