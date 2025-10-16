https://1prime.ru/20251016/putin-863571837.html

Путин примет участие в пленарном заседании форума РЭН

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), сообщили в пресс-службе Кремля. Тема форума - "Создавая энергетику будущего вместе". В числе его участников - государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ. Официальная программа РЭН включает в себя более 60 деловых мероприятий. Ее ключевым событием по традиции станет пленарное заседание, в котором примет участие президент РФ. Путин в своем приветствии участникам и гостям форума 14 октября сообщил, что на форуме представители деловых, научных, политических и экспертных кругов из разных стран смогут вместе обсудить актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяться мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в этой сфере. В центре внимания находятся такие вопросы, как внедрение новейшего оборудования и цифровых решений в электроэнергетике, нефтяном, газовом и угольном секторах, энергопереход национальных экономик, отметил Путин. НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ, ЧИСТО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ Международный форум проходит на фоне призывов со стороны США к Китаю, Индии и другим странам отказаться от закупки российского сырья и энергоресурсов. На заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что выигрыш США от возможного введения повышенных тарифов в отношении стран, с которыми торгует Россия, не является очевидным. По словам президента РФ, введение США повышенных тарифов, например в отношении Китая, приведет к росту цен на китайские товары на американском рынке. В этом вопросе нет никакой политики, это чисто экономический расчет, подчеркнул российский лидер. То же самое касается Индии и ее товаров, добавил Путин. Он также заметил, что народ такой страны, как Индия, будет внимательно следить за принимаемым политическим руководством решением и никогда не допустит никакого унижения перед кем бы то ни было. Путин выразил уверенность, что премьер-министр Индии Нарендра Моди никогда не пойдет ни на какие шаги подобного рода. ЧТО ПОЗВОЛЕНО ЮПИТЕРУ, НЕ ПОЗВОЛЕНО БЫКУ При этом США, призывающие страны отказаться от российских энергоносителей, покупают у России уран, который, по сути, является топливом для атомных электростанций, сообщал Путин. По мнению президента РФ, в этом смысле уран ничем не отличается от нефти, газа, топочного мазута или угля, "потому что это тоже энергоноситель, который дает электрический ток". Отвечая на вопрос о том, почему США пытаются запретить другим государствам покупать российские энергоресурсы, а сами покупают, президент РФ привел известную фразу: "Что позволено Юпитеру, не позволено быку". Как пояснил Путин, атомная энергетика хорошо развита в США и требует и большого количества топлива. Россия является вторым по величине поставщиком урана на американский рынок, ее доля составляет примерно 25%. По словам российского лидера, американцы покупают российский уран, потому что выгодно, а Москва готова продолжать эти поставки стабильно и надежно. ЕВРОПА СОЗДАЕТ СЕБЕ ПРОБЛЕМЫ Что касается Европы, то ее экономика фактически стагнирует, и те страны, которые отказались от российского газа, находятся в отрицательной зоне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак накануне на площадке РЭН. По его словам, это последствия, в частности, закрытия газоперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также ухода производства в другие страны, где более конкурентноспособные энергические ресурсы. По оценкам Новака, поставки газа в Европу из России за последние годы сократились вдвое, сейчас РФ занимает около 19% рынка Евросоюза. При этом 8 октября послы стран ЕС на закрытой встрече поддержали план отказа от импорта российской нефти и газа к 2028 году и направили его на утверждение министрам иностранных дел государств-членов союза, сообщало агентство Рейтер. Встреча ожидается 20 октября. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выступит против плана запретить импорт энергоресурсов из РФ в Евросоюз. Как ранее пояснял президент РФ, Европа создает себе проблемы и отказывается от поставок российского газа в надежде, что Россия рухнет, но этого не случится. Кроме того, запрет на поставки российских энергоресурсов в Европу связан с утратой суверенитета европейских стран, подчеркивал Путин. При этом российский президент не раз отмечал, что Москва готова поставлять газ в Европу, но странам ЕС нужно договориться между собой. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

