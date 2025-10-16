https://1prime.ru/20251016/putin-863589141.html
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Отказ от покупки российских энергоносителей обернулся падением оборота промышленности и ростом цен в тех странах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Последствия этих действий (отказ от покупки российских энергоносителей - ред.) мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более заокеанской нефти и газа", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".
