Азия наращивает потребление угля, заявил Путин
2025-10-16T14:42+0300
энергетика
россия
владимир путин
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Азиатские страны наращивают потребление угля, заявил президент России Владимир Путин. "Если западные рынки снижают спрос на уголь, то азиатские страны наращивают его потребление", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Азия наращивает потребление угля, заявил Путин
