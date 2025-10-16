Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, к чему привел демарш Европы по российскому газу
Путин рассказал, к чему привел демарш Европы по российскому газу
Путин рассказал, к чему привел демарш Европы по российскому газу - 16.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, к чему привел демарш Европы по российскому газу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что демарш Евросоюза лишь ускорил перенаправление российского газа на другие надежные направления. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T14:43+0300
2025-10-16T14:48+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что демарш Евросоюза лишь ускорил перенаправление российского газа на другие надежные направления. "Демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей, государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов", - сказал глава государства в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя"."Казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных "Северных потоков" отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). И, надо признать, что наш газовый экспорт поначалу, действительно, сократился, но затем вновь начал расти", - указал президент.Путин отметил, что хотя экспорт еще не восстановился в полном объеме, но его рост "абсолютно очевидный".РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
россия, газ, рф, владимир путин, ес
Энергетика, РОССИЯ, Газ, РФ, Владимир Путин, ЕС
14:43 16.10.2025 (обновлено: 14:48 16.10.2025)
 
Путин рассказал, к чему привел демарш Европы по российскому газу

Путин заявил, что демарш ЕС ускорил перенаправление российского газа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что демарш Евросоюза лишь ускорил перенаправление российского газа на другие надежные направления.
"Демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей, государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов", - сказал глава государства в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя".
"Казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных "Северных потоков" отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). И, надо признать, что наш газовый экспорт поначалу, действительно, сократился, но затем вновь начал расти", - указал президент.
Путин отметил, что хотя экспорт еще не восстановился в полном объеме, но его рост "абсолютно очевидный".
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС
