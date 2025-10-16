https://1prime.ru/20251016/putin-863589897.html

Путин оценил уровень газификации в России

Путин оценил уровень газификации в России - 16.10.2025, ПРАЙМ

Путин оценил уровень газификации в России

Уровень газификации в РФ составляет почти 75%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T14:40+0300

2025-10-16T14:40+0300

2025-10-16T14:40+0300

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Уровень газификации в РФ составляет почти 75%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели. "Уровень газификации в России приближается к 75% и, безусловно, будет расти дальше. Если быть более точным - 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта", - сказал Путин. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

https://1prime.ru/20251005/pravitelstvo--863169113.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин