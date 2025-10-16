https://1prime.ru/20251016/putin-863589897.html
Путин оценил уровень газификации в России
Путин оценил уровень газификации в России - 16.10.2025, ПРАЙМ
Путин оценил уровень газификации в России
Уровень газификации в РФ составляет почти 75%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T14:40+0300
2025-10-16T14:40+0300
2025-10-16T14:40+0300
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Уровень газификации в РФ составляет почти 75%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели. "Уровень газификации в России приближается к 75% и, безусловно, будет расти дальше. Если быть более точным - 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта", - сказал Путин. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
https://1prime.ru/20251005/pravitelstvo--863169113.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин оценил уровень газификации в России
Путин заявил, что уровень газификации в России приближается к 75 процентам