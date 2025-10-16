Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-16T14:40+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Уровень газификации в РФ составляет почти 75%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели. "Уровень газификации в России приближается к 75% и, безусловно, будет расти дальше. Если быть более точным - 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта", - сказал Путин. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
14:40 16.10.2025
 
Путин оценил уровень газификации в России

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Уровень газификации в РФ составляет почти 75%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"Уровень газификации в России приближается к 75% и, безусловно, будет расти дальше. Если быть более точным - 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта", - сказал Путин.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Газовая плита
Правительство утвердило перевод ряда услуг по газификации в электронный вид
5 октября, 10:03
 
Заголовок открываемого материала