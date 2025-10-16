https://1prime.ru/20251016/putin-863591111.html

Западные технологии в энергетике могут стать недоступными, заявил Путин

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что западные технологии и оборудование в энергетике могут в любой момент оказаться недоступными для РФ и другого поставщика энергоресурсов, если его посчитают "неудобным конкурентом". "Западные технологии и оборудование для топливного и энергетического комплекса могут в любой момент оказаться недоступными по геополитическим соображениям. Недоступными не только для России, но и для любого другого поставщика энергоресурсов, которого кто-то на Западе посчитает неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной. И это все мы должны учитывать. Это реалии сегодняшнего дня", - сказал глава государства в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

