Западные технологии в энергетике могут стать недоступными, заявил Путин
Западные технологии в энергетике могут стать недоступными, заявил Путин - 16.10.2025, ПРАЙМ
Западные технологии в энергетике могут стать недоступными, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что западные технологии и оборудование в энергетике могут в любой момент оказаться недоступными для РФ и другого... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T14:58+0300
2025-10-16T14:58+0300
2025-10-16T14:58+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что западные технологии и оборудование в энергетике могут в любой момент оказаться недоступными для РФ и другого поставщика энергоресурсов, если его посчитают "неудобным конкурентом". "Западные технологии и оборудование для топливного и энергетического комплекса могут в любой момент оказаться недоступными по геополитическим соображениям. Недоступными не только для России, но и для любого другого поставщика энергоресурсов, которого кто-то на Западе посчитает неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной. И это все мы должны учитывать. Это реалии сегодняшнего дня", - сказал глава государства в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
