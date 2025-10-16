Путин оценил компетенции России в ядерной энергетике

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251016/putin-863592566.html
россия
газ
рф
владимир путин
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя", говоря про ядерную энергетику. РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".
рф
россия, газ, рф, владимир путин
РОССИЯ, Газ, РФ, Владимир Путин
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская АЭС
Курская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Курская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя", говоря про ядерную энергетику.
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Володин отметил роль атомной промышленности для обороноспособности страны
