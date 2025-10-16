https://1prime.ru/20251016/putin-863592566.html

Путин оценил компетенции России в ядерной энергетике

Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.

россия

газ

рф

владимир путин

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя", говоря про ядерную энергетику. РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".

рф

2025

