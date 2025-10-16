Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе представили реакцию Зеленского на будущую встречу Трампа и Путина - 16.10.2025
На Западе представили реакцию Зеленского на будущую встречу Трампа и Путина
На Западе представили реакцию Зеленского на будущую встречу Трампа и Путина - 16.10.2025, ПРАЙМ
На Западе представили реакцию Зеленского на будущую встречу Трампа и Путина
Запланированная встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, по мнению кипрского журналиста Алекса... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T23:27+0300
2025-10-16T23:33+0300
запад
будапешт
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860783817_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_22702ae6f69d020993ee04fc6fbcdcc4.jpg
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Запланированная встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, по мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, является серьёзным ударом для анти-российских сил на Западе. Такое мнение он выразил в социальной сети X. "В этот момент такие политики, как Урсула, Каллас, Мерц, Макрон, Стармер, Туск, Рютте, Стубб и, безусловно, Зеленский испытывают настоящую истерику", — отметил Христофору. Во время телефонного разговора лидеры решили провести встречу в Будапеште, который был выбран в качестве места проведения саммита. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что инициатива проведения российско-американской встречи в венгерской столице поступила от американского президента, и Путин согласился с предложением.
запад
будапешт
запад, будапешт, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
ЗАПАД, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
23:27 16.10.2025 (обновлено: 23:33 16.10.2025)
 
На Западе представили реакцию Зеленского на будущую встречу Трампа и Путина

Христофору назвал новый разговор Путина и Трампа провалом европейских лидеров

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Встреча президентов России и США на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Запланированная встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, по мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, является серьёзным ударом для анти-российских сил на Западе. Такое мнение он выразил в социальной сети X.
"В этот момент такие политики, как Урсула, Каллас, Мерц, Макрон, Стармер, Туск, Рютте, Стубб и, безусловно, Зеленский испытывают настоящую истерику", — отметил Христофору.
Во время телефонного разговора лидеры решили провести встречу в Будапеште, который был выбран в качестве места проведения саммита. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что инициатива проведения российско-американской встречи в венгерской столице поступила от американского президента, и Путин согласился с предложением.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
В Европе высказались о телефонной беседе Путина и Трампа
Вчера, 21:53
 
ЗАПАДБудапештВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
