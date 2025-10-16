https://1prime.ru/20251016/putin-863607835.html

На Западе представили реакцию Зеленского на будущую встречу Трампа и Путина

На Западе представили реакцию Зеленского на будущую встречу Трампа и Путина

На Западе представили реакцию Зеленского на будущую встречу Трампа и Путина

Запланированная встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Запланированная встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, по мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, является серьёзным ударом для анти-российских сил на Западе. Такое мнение он выразил в социальной сети X. "В этот момент такие политики, как Урсула, Каллас, Мерц, Макрон, Стармер, Туск, Рютте, Стубб и, безусловно, Зеленский испытывают настоящую истерику", — отметил Христофору. Во время телефонного разговора лидеры решили провести встречу в Будапеште, который был выбран в качестве места проведения саммита. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что инициатива проведения российско-американской встречи в венгерской столице поступила от американского президента, и Путин согласился с предложением.

