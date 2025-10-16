Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии выступили с предупреждением об ударах Tomahawk по Москве - 16.10.2025, ПРАЙМ
В Британии выступили с предупреждением об ударах Tomahawk по Москве
В Британии выступили с предупреждением об ударах Tomahawk по Москве - 16.10.2025, ПРАЙМ
В Британии выступили с предупреждением об ударах Tomahawk по Москве
Военный эксперт Майкл Кларк в интервью британскому телеканалу Sky News сообщил, что Украине грозят серьезные последствия, если она примет решение использовать... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T05:17+0300
2025-10-16T05:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Военный эксперт Майкл Кларк в интервью британскому телеканалу Sky News сообщил, что Украине грозят серьезные последствия, если она примет решение использовать ракеты Tomahawk для атаки на Москву. "Это будет бесполезно. &lt;…&gt; Только если они не хотят навлечь на себя последствия. Я думаю, это было бы идиотской затеей", — предупредил эксперт. Кларк также подчеркнул важность учета позиции России в отношении возможной эскалации конфликта, которая может произойти в случае передачи этих ракет украинским силам. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако ему хотелось бы уточнить, как именно киевские власти планируют их применять.Президент России Владимир Путин отмечал, что использование Киевом таких ракет негативно скажется на отношениях между Москвой и Вашингтоном. В любом случае Россия готова реагировать на агрессивные шаги: отечественные системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и смогут справиться и с этим вооружением.
05:17 16.10.2025
 
В Британии выступили с предупреждением об ударах Tomahawk по Москве

Аналитик Кларк: удары ракетами Tomahawk по Москве станут плохой затеей для Киева

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Москва. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Военный эксперт Майкл Кларк в интервью британскому телеканалу Sky News сообщил, что Украине грозят серьезные последствия, если она примет решение использовать ракеты Tomahawk для атаки на Москву.
"Это будет бесполезно. <…> Только если они не хотят навлечь на себя последствия. Я думаю, это было бы идиотской затеей", — предупредил эксперт.
Кларк также подчеркнул важность учета позиции России в отношении возможной эскалации конфликта, которая может произойти в случае передачи этих ракет украинским силам.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако ему хотелось бы уточнить, как именно киевские власти планируют их применять.
Президент России Владимир Путин отмечал, что использование Киевом таких ракет негативно скажется на отношениях между Москвой и Вашингтоном. В любом случае Россия готова реагировать на агрессивные шаги: отечественные системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и смогут справиться и с этим вооружением.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
