Путин и Трамп провели самый продолжительный в этом году телефонный разговор - 16.10.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Путин и Трамп провели самый продолжительный в этом году телефонный разговор
Путин и Трамп провели самый продолжительный в этом году телефонный разговор - 16.10.2025, ПРАЙМ
Путин и Трамп провели самый продолжительный в этом году телефонный разговор
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся в четверг, стал одним из самых продолжительных с начала этого... | 16.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся в четверг, стал одним из самых продолжительных с начала этого года, подсчитало РИА Новости. Нынешний телефонный разговор лидеров России и США – уже восьмой в 2025 году. Первый с момента избрания Трампа на новый президентский срок телефонный контакт состоялся 12 февраля. Беседа в четверг продолжалась более двух часов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Таким образом, разговор стал одним из самых продолжительных, уже состоявшихся в этом году. В прошлый раз лидеры России и США созванивались в ночь с 18 на 19 августа, спустя несколько дней после саммита на Аляске. Тогда они говорили около 40 минут. Их разговор 14 июня продолжался 50 минут, президенты также беседовали почти час 3 июля. Разговор 4 июня занял примерно час 10 минут, а самый первый в этом году февральский разговор - почти полтора часа. Наиболее продолжительными были телефонные переговоры весной: 18 марта звонок продлился около двух часов, 19 мая - более двух часов.
21:01 16.10.2025
 
Путин и Трамп провели самый продолжительный в этом году телефонный разговор

Телефонный разговор Путина и Трампа стал одним из самых продолжительных с начала года

© AFP / Brendan Smialowski Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Brendan Smialowski
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов после разговора Путина и Трампа
