2025-10-16T21:53+0300
2025-10-16T21:53+0300
россия
европа
будапешт
сша
дональд трамп
владимир путин
петер сийярто
мид венгрии
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал положительное мнение о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, а также об их предстоящей встрече в Будапеште, о чем он сообщил в социальной сети X. "Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость в том, что вскоре они встретятся в Будапеште", —написал Сийярто. Министр также отметил, что путь к миру возможен только через переговоры. Этот телефонный разговор является уже восьмым между лидерами России и США в 2025 году. С момента переизбрания Трампа на президентский срок первой их телефонной беседой стала встреча 12 февраля. Предыдущий раз президенты общались в ночь с 18 на 19 августа, вскоре после саммита на Аляске, где они разговаривали около 40 минут. Их беседа 14 июня длилась 50 минут, а 3 июля они обсуждали около часа. Разговор 4 июня занял примерно час и 10 минут, а первая в этом году февральская беседа продолжалась почти полтора часа. Наиболее продолжительными были переговоры весной: звонок 18 марта продолжался около двух часов, а 19 мая — более двух часов.
россия, европа, будапешт, сша, дональд трамп, владимир путин, петер сийярто, мид венгрии
РОССИЯ, ЕВРОПА, Будапешт, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Петер Сийярто, МИД Венгрии
21:53 16.10.2025
 
В Европе высказались о телефонной беседе Путина и Трампа

Сийярто приветствовал разговор лидеров РФ и США и будущую встречу в Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал положительное мнение о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, а также об их предстоящей встрече в Будапеште, о чем он сообщил в социальной сети X.
"Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость в том, что вскоре они встретятся в Будапеште", —написал Сийярто.
Министр также отметил, что путь к миру возможен только через переговоры.
Этот телефонный разговор является уже восьмым между лидерами России и США в 2025 году. С момента переизбрания Трампа на президентский срок первой их телефонной беседой стала встреча 12 февраля.
Предыдущий раз президенты общались в ночь с 18 на 19 августа, вскоре после саммита на Аляске, где они разговаривали около 40 минут. Их беседа 14 июня длилась 50 минут, а 3 июля они обсуждали около часа. Разговор 4 июня занял примерно час и 10 минут, а первая в этом году февральская беседа продолжалась почти полтора часа. Наиболее продолжительными были переговоры весной: звонок 18 марта продолжался около двух часов, а 19 мая — более двух часов.
РОССИЯ ЕВРОПА Будапешт США Дональд Трамп Владимир Путин Петер Сийярто МИД Венгрии
 
 
