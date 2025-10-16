https://1prime.ru/20251016/razgovor-863605531.html

В Европе высказались о телефонной беседе Путина и Трампа

В Европе высказались о телефонной беседе Путина и Трампа - 16.10.2025, ПРАЙМ

В Европе высказались о телефонной беседе Путина и Трампа

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал положительное мнение о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T21:53+0300

2025-10-16T21:53+0300

2025-10-16T21:53+0300

россия

европа

будапешт

сша

дональд трамп

владимир путин

петер сийярто

мид венгрии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/16/853025283_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_ff7946006dfc2c2c7ea2528c9ac87eab.jpg

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал положительное мнение о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, а также об их предстоящей встрече в Будапеште, о чем он сообщил в социальной сети X. "Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость в том, что вскоре они встретятся в Будапеште", —написал Сийярто. Министр также отметил, что путь к миру возможен только через переговоры. Этот телефонный разговор является уже восьмым между лидерами России и США в 2025 году. С момента переизбрания Трампа на президентский срок первой их телефонной беседой стала встреча 12 февраля. Предыдущий раз президенты общались в ночь с 18 на 19 августа, вскоре после саммита на Аляске, где они разговаривали около 40 минут. Их беседа 14 июня длилась 50 минут, а 3 июля они обсуждали около часа. Разговор 4 июня занял примерно час и 10 минут, а первая в этом году февральская беседа продолжалась почти полтора часа. Наиболее продолжительными были переговоры весной: звонок 18 марта продолжался около двух часов, а 19 мая — более двух часов.

https://1prime.ru/20251016/orban-863593346.html

https://1prime.ru/20251015/ek--863544939.html

европа

будапешт

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, будапешт, сша, дональд трамп, владимир путин, петер сийярто, мид венгрии