https://1prime.ru/20251016/rezervy-863593692.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - 16.10.2025, ПРАЙМ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России с 3 по 10 октября выросли на 1% и составили 729,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Банка России. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T16:08+0300
2025-10-16T16:08+0300
2025-10-16T16:08+0300
экономика
финансы
россия
банки
сша
рф
банк россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Международные резервы России с 3 по 10 октября выросли на 1% и составили 729,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 10 октября 2025 года составили 729,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 7,0 млрд долларов США, или на 1,0%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 3 октября составляли 722,5 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
https://1prime.ru/20251016/dollar-863579470.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банки, сша, рф, банк россия, мвф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, США, РФ, банк Россия, МВФ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России составили рекордные 729,5 миллиарда долларов