Россия в августе сократила импорт овощей из Казахстана в 1,6 раза

Россия в августе сократила импорт овощей из Казахстана в 1,6 раза

2025-10-16T05:17+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия в августе этого года сократила импорт овощей из Казахстана в 1,6 раза в годовом выражении: заметную отрицательную динамику показали, в частности, томаты, а вот поставки огурцов, напротив, неплохо приросли, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики. Среди ключевых овощных позиций одну из наиболее ощутимых просадок показал экспорт томатов из Казахстана в Россию - в конце лета он упал в 1,7 раза, до 700 тысяч долларов. Экспорт лука и чеснока сократился более чем на треть - до 368,1 тысячи долларов, капусты - в 1,6 раза, до 35,8 тысячи долларов. Казахстанский картофель Россия в августе и вовсе не закупала. При этом экспорт огурцов в Россию подскочил почти впятеро - до 71,8 тысячи долларов. Также в августе этого года Россия потратила 14,6 тысячи долларов на казахстанские бобовые, тогда как в конце лета прошлого года такие поставки не осуществлялись. В целом российский импорт овощей из Казахстана составил 1,25 миллиона долларов - это примерно 4% соответствующих поставок республики. В августе прошлого года доля России была заметно выше - около 14%.

