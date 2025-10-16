Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в августе сократила импорт овощей из Казахстана в 1,6 раза - 16.10.2025
Россия в августе сократила импорт овощей из Казахстана в 1,6 раза
Россия в августе сократила импорт овощей из Казахстана в 1,6 раза
экономика
бизнес
россия
казахстан
казахстан
бизнес, россия, казахстан
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
05:17 16.10.2025
 
Россия в августе сократила импорт овощей из Казахстана в 1,6 раза

Россия в августе сократила импорт овощей из Казахстана в 1,6 раза

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия в августе этого года сократила импорт овощей из Казахстана в 1,6 раза в годовом выражении: заметную отрицательную динамику показали, в частности, томаты, а вот поставки огурцов, напротив, неплохо приросли, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики.
Среди ключевых овощных позиций одну из наиболее ощутимых просадок показал экспорт томатов из Казахстана в Россию - в конце лета он упал в 1,7 раза, до 700 тысяч долларов. Экспорт лука и чеснока сократился более чем на треть - до 368,1 тысячи долларов, капусты - в 1,6 раза, до 35,8 тысячи долларов. Казахстанский картофель Россия в августе и вовсе не закупала.
При этом экспорт огурцов в Россию подскочил почти впятеро - до 71,8 тысячи долларов. Также в августе этого года Россия потратила 14,6 тысячи долларов на казахстанские бобовые, тогда как в конце лета прошлого года такие поставки не осуществлялись.
В целом российский импорт овощей из Казахстана составил 1,25 миллиона долларов - это примерно 4% соответствующих поставок республики. В августе прошлого года доля России была заметно выше - около 14%.
 
Заголовок открываемого материала