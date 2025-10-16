https://1prime.ru/20251016/rossija-863576131.html

Число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7%

Число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7%

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Число ипотечных заемщиков в РФ на конец второго квартала составило около 10 миллионов человек, за два года их стало на 7% больше, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "На конец второго квартала 2025 года число ипотечных заемщиков составило около 10 миллионов человек, за два года их стало на 7% больше. Эта цифра с учетом созаемщиков, потому что, как правило, если это семья, то по кредиту бывает несколько созаемщиков. Это мы видим из данных БКИ, которые анализируем для оценки рисков", - сказала она. Также Данилова отметила, что сейчас доля ипотеки, где люди могли взять первоначальный взнос в кредит, составляет 3,4%. Два года назад показатель был больше – 6,4%. "Мы рекомендовали банкам проверять, чтобы первоначальный взнос был внесен именно за счет собственных средств заемщика", - подытожила она. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru

