https://1prime.ru/20251016/rossija-863576131.html
Число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7%
Число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7% - 16.10.2025, ПРАЙМ
Число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7%
Число ипотечных заемщиков в РФ на конец второго квартала составило около 10 миллионов человек, за два года их стало на 7% больше, рассказала в интервью РИА... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T05:32+0300
2025-10-16T05:32+0300
2025-10-16T05:32+0300
финансы
банки
россия
рф
бки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863576131.jpg?1760581932
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Число ипотечных заемщиков в РФ на конец второго квартала составило около 10 миллионов человек, за два года их стало на 7% больше, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"На конец второго квартала 2025 года число ипотечных заемщиков составило около 10 миллионов человек, за два года их стало на 7% больше. Эта цифра с учетом созаемщиков, потому что, как правило, если это семья, то по кредиту бывает несколько созаемщиков. Это мы видим из данных БКИ, которые анализируем для оценки рисков", - сказала она.
Также Данилова отметила, что сейчас доля ипотеки, где люди могли взять первоначальный взнос в кредит, составляет 3,4%. Два года назад показатель был больше – 6,4%.
"Мы рекомендовали банкам проверять, чтобы первоначальный взнос был внесен именно за счет собственных средств заемщика", - подытожила она.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, бки
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, БКИ
Число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7%
ЦБ: число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7%
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Число ипотечных заемщиков в РФ на конец второго квартала составило около 10 миллионов человек, за два года их стало на 7% больше, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"На конец второго квартала 2025 года число ипотечных заемщиков составило около 10 миллионов человек, за два года их стало на 7% больше. Эта цифра с учетом созаемщиков, потому что, как правило, если это семья, то по кредиту бывает несколько созаемщиков. Это мы видим из данных БКИ, которые анализируем для оценки рисков", - сказала она.
Также Данилова отметила, что сейчас доля ипотеки, где люди могли взять первоначальный взнос в кредит, составляет 3,4%. Два года назад показатель был больше – 6,4%.
"Мы рекомендовали банкам проверять, чтобы первоначальный взнос был внесен именно за счет собственных средств заемщика", - подытожила она.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru