Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7% - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251016/rossija-863576131.html
Число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7%
Число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7% - 16.10.2025, ПРАЙМ
Число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7%
Число ипотечных заемщиков в РФ на конец второго квартала составило около 10 миллионов человек, за два года их стало на 7% больше, рассказала в интервью РИА... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T05:32+0300
2025-10-16T05:32+0300
финансы
банки
россия
рф
бки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863576131.jpg?1760581932
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Число ипотечных заемщиков в РФ на конец второго квартала составило около 10 миллионов человек, за два года их стало на 7% больше, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "На конец второго квартала 2025 года число ипотечных заемщиков составило около 10 миллионов человек, за два года их стало на 7% больше. Эта цифра с учетом созаемщиков, потому что, как правило, если это семья, то по кредиту бывает несколько созаемщиков. Это мы видим из данных БКИ, которые анализируем для оценки рисков", - сказала она. Также Данилова отметила, что сейчас доля ипотеки, где люди могли взять первоначальный взнос в кредит, составляет 3,4%. Два года назад показатель был больше – 6,4%. "Мы рекомендовали банкам проверять, чтобы первоначальный взнос был внесен именно за счет собственных средств заемщика", - подытожила она. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, рф, бки
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, БКИ
05:32 16.10.2025
 
Число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7%

ЦБ: число ипотечных заемщиков в России за два года выросло на 7%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Число ипотечных заемщиков в РФ на конец второго квартала составило около 10 миллионов человек, за два года их стало на 7% больше, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"На конец второго квартала 2025 года число ипотечных заемщиков составило около 10 миллионов человек, за два года их стало на 7% больше. Эта цифра с учетом созаемщиков, потому что, как правило, если это семья, то по кредиту бывает несколько созаемщиков. Это мы видим из данных БКИ, которые анализируем для оценки рисков", - сказала она.
Также Данилова отметила, что сейчас доля ипотеки, где люди могли взять первоначальный взнос в кредит, составляет 3,4%. Два года назад показатель был больше – 6,4%.
"Мы рекомендовали банкам проверять, чтобы первоначальный взнос был внесен именно за счет собственных средств заемщика", - подытожила она.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
 
ФинансыБанкиРОССИЯРФБКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала