Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею - 16.10.2025
Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею
2025-10-16T06:47+0300
2025-10-16T06:47+0300
экономика
россия
промышленность
южная корея
рф
китай
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия заметно нарастила поставки алюминия и изделий из него в Южную Корею: в сентябре этого года объемы экспорта увеличились более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым сентябрем, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, за сентябрь Южная Корея импортировала из РФ алюминия на 112,1 миллиона долларов - в 1,6 раза больше в годовом выражении, но на 9% меньше в месячном. Объем закупок российского алюминия за три квартала составил 988,5 миллиона долларов – также в 1,6 раза больше, чем год назад. Больше всего в сентябре корейцы покупали у россиян необработанный алюминий - почти на 111,1 миллиона долларов. Также импортировались алюминиевые листы толщиной от 0,2 миллиметра (653 тысячи долларов) и алюминиевая проволока (427 тысяч). Главным поставщиком алюминия в Страну утренней свежести по итогам сентября стал Китай, экспортировавший его на 154,1 миллиона долларов. Россия поднялась на второе с третьего места. Также в топ-5 вошли Австралия (101,5 миллиона долларов), США (65,1 миллиона) и Индия (58,7 миллиона). Общий объем закупок алюминия Сеулом за месяц составил 799,1 миллиона долларов, а за три квартала - 6,93 миллиарда долларов.
06:47 16.10.2025
 
Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею

Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия заметно нарастила поставки алюминия и изделий из него в Южную Корею: в сентябре этого года объемы экспорта увеличились более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым сентябрем, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, за сентябрь Южная Корея импортировала из РФ алюминия на 112,1 миллиона долларов - в 1,6 раза больше в годовом выражении, но на 9% меньше в месячном. Объем закупок российского алюминия за три квартала составил 988,5 миллиона долларов – также в 1,6 раза больше, чем год назад.
Больше всего в сентябре корейцы покупали у россиян необработанный алюминий - почти на 111,1 миллиона долларов. Также импортировались алюминиевые листы толщиной от 0,2 миллиметра (653 тысячи долларов) и алюминиевая проволока (427 тысяч).
Главным поставщиком алюминия в Страну утренней свежести по итогам сентября стал Китай, экспортировавший его на 154,1 миллиона долларов. Россия поднялась на второе с третьего места. Также в топ-5 вошли Австралия (101,5 миллиона долларов), США (65,1 миллиона) и Индия (58,7 миллиона).
Общий объем закупок алюминия Сеулом за месяц составил 799,1 миллиона долларов, а за три квартала - 6,93 миллиарда долларов.
 
