ЦБ: больших проблем на рынке жилья в России не наблюдается

2025-10-16T07:45+0300
2025-10-16T07:45+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Больших проблем на рынке жилья в РФ не наблюдается, но ситуация может различаться по регионам, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. "Больших проблем не наблюдается. Безусловно, ситуация может различаться, есть регионы, где ситуация с распроданностью хуже. Допустим, есть московский рынок, где традиционно очень хорошая распроданность (сейчас 49% строящегося жилья уже распродано), и вообще проблем нет. И есть регионы, где гораздо больше непроданных квартир и больше признаков затоваривания", -  сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. "Например, в Краснодарском крае, где в предыдущие годы наблюдался бум, распроданность составляет 21%, в Ростовской области - 24%, в Ленинградской области - 25%. Эти регионы привлекли много спроса в рамках массовой льготной ипотеки. Застройщики реагировали и вводили больше жилья, поэтому там объем непроданного жилья оказался выше", - пояснила Данилова. При этом директор департамента отметила, что постепенно эта ситуация разрешится, потому что застройщики уже стали вводить меньше новых проектов, постепенно это предложение "переварится". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
07:45 16.10.2025
 
