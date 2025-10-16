Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне в январе-сентябре покупали на 8% больше хлеба, чем год назад, при этом спрос на отдельные виды выпечки менялся по-разному: ржаной покупали на 20% чаще, а багет - почти на четверть реже, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Общий спрос на хлеб в январе-сентябре 2025 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост продаж зафиксирован у ржаного хлеба - россияне стали приобретать его на 20% чаще. Белый хлеб также показал положительную динамику - плюс 12%. Небольшой рост спроса наблюдается на лаваш (+2%)", - подсчитали аналитики на основе обезличенных данных продаж за январь-сентябрь этого и прошлого года. При этом снизился интерес к багетам (–23%), бородинскому (–9%), зерновому (–5%), чиабатте (–5%) и тостовому хлебу (–1%). Средняя стоимость хлеба в целом по категории увеличилась, отмечают авторы исследования. По их данным, самая высокая средняя цена в исследуемой категории у чиабатты - 131 рубль за единицу, что на 22% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Зерновой и ржаной хлеб в среднем приобретали по 96 рублей (+23% и +22% соответственно), лаваш – по 82 рубля (+22%), багет – по 76 рублей (+15%), тостовый хлеб – по 74 рубля (+18%), бородинский – по 68 рублей (+17%), а белый хлеб – по 57 рублей (+14%).
03:46 16.10.2025
 
Россияне в январе-сентябре покупали на 8% больше хлеба, чем год назад

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне в январе-сентябре покупали на 8% больше хлеба, чем год назад, при этом спрос на отдельные виды выпечки менялся по-разному: ржаной покупали на 20% чаще, а багет - почти на четверть реже, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Общий спрос на хлеб в январе-сентябре 2025 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост продаж зафиксирован у ржаного хлеба - россияне стали приобретать его на 20% чаще. Белый хлеб также показал положительную динамику - плюс 12%. Небольшой рост спроса наблюдается на лаваш (+2%)", - подсчитали аналитики на основе обезличенных данных продаж за январь-сентябрь этого и прошлого года.
При этом снизился интерес к багетам (–23%), бородинскому (–9%), зерновому (–5%), чиабатте (–5%) и тостовому хлебу (–1%).
Средняя стоимость хлеба в целом по категории увеличилась, отмечают авторы исследования. По их данным, самая высокая средняя цена в исследуемой категории у чиабатты - 131 рубль за единицу, что на 22% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Зерновой и ржаной хлеб в среднем приобретали по 96 рублей (+23% и +22% соответственно), лаваш – по 82 рубля (+22%), багет – по 76 рублей (+15%), тостовый хлеб – по 74 рубля (+18%), бородинский – по 68 рублей (+17%), а белый хлеб – по 57 рублей (+14%).
 
