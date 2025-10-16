Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне в III квартале купили на 17% больше подержанных иномарок - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251016/rossijane-863575722.html
Россияне в III квартале купили на 17% больше подержанных иномарок
Россияне в III квартале купили на 17% больше подержанных иномарок - 16.10.2025, ПРАЙМ
Россияне в III квартале купили на 17% больше подержанных иномарок
Россияне в третьем квартале этого года приобрели на 17% больше подержанных иномарок в сравнении со вторым кварталом, сообщил РИА Новости представитель... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T05:17+0300
2025-10-16T05:17+0300
бизнес
россия
дальний восток
центральный федеральный округ
дром
toyota camry
lada vision 4x4
lada x-cross 5
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863575722.jpg?1760581023
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале этого года приобрели на 17% больше подержанных иномарок в сравнении со вторым кварталом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром". "В третьем квартале автолюбители страны приобрели на 17% больше машин с пробегом, чем во втором квартале. Квартальный рост спроса в 2025 году произошел во всех федеральных округах страны. На 25% чаще приобретали подержанные машины автолюбители на Дальнем Востоке. При этом средняя стоимость авто выросла на 4%, до одного миллиона рублей", - сообщил собеседник. По его словам, жители Сибири и жители южных регионов на 18% чаще покупали автомобили в третьем квартале. В Сибири за квартал средняя стоимость авто практически не изменилась - 841 тысяча рублей, а на юге страны машины подорожали в среднем на 5% - до 917 тысяч рублей. "В Приволжском и Центральном федеральных округах продажи машин с пробегом выросли на 13% в каждом. При этом в Центральном округе за квартал автомобили стали на 2% дешевле - до 1,2 миллиона рублей, а в Приволжье, наоборот, - на 3% дороже, до 794 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе. Также там добавили, что с начала года наблюдается серьезный рост предложения на вторичном рынке. С января по сентябрь число актуальных объявлений на площадке выросло на 27% - с 740 тысяч до 945 тысяч. Средняя стоимость, по которой автовладельцы выставляют машины на продажу, с начала года упала на 8%. В пятерке лидеров по продажам - модели Lada: "Приора", "Гранта" и 2114 "Самара". Далее идет Toyota Corolla и Toyota Camry. "Снижение ключевой ставки с августа дает небольшое улучшение кредитных условий при оформлении займа. Сентябрьская новость об изменении утильсбора также подтолкнула людей к приобретению авто. Кроме того, год назад цены на автомобили были сильно завышены, а в этом году они снижаются и появляется активность на рынке", - привел собеседник комментарий аналитика "Дрома" Сергя Лагурёва.
дальний восток
центральный федеральный округ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дальний восток, центральный федеральный округ, дром, toyota camry, lada vision 4x4, lada x-cross 5
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Центральный федеральный округ, Дром, Toyota Camry, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5
05:17 16.10.2025
 
Россияне в III квартале купили на 17% больше подержанных иномарок

«Дром»: россияне в III квартале купили на 17% больше подержанных иномарок

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале этого года приобрели на 17% больше подержанных иномарок в сравнении со вторым кварталом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром".
"В третьем квартале автолюбители страны приобрели на 17% больше машин с пробегом, чем во втором квартале. Квартальный рост спроса в 2025 году произошел во всех федеральных округах страны. На 25% чаще приобретали подержанные машины автолюбители на Дальнем Востоке. При этом средняя стоимость авто выросла на 4%, до одного миллиона рублей", - сообщил собеседник.
По его словам, жители Сибири и жители южных регионов на 18% чаще покупали автомобили в третьем квартале. В Сибири за квартал средняя стоимость авто практически не изменилась - 841 тысяча рублей, а на юге страны машины подорожали в среднем на 5% - до 917 тысяч рублей.
"В Приволжском и Центральном федеральных округах продажи машин с пробегом выросли на 13% в каждом. При этом в Центральном округе за квартал автомобили стали на 2% дешевле - до 1,2 миллиона рублей, а в Приволжье, наоборот, - на 3% дороже, до 794 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.
Также там добавили, что с начала года наблюдается серьезный рост предложения на вторичном рынке. С января по сентябрь число актуальных объявлений на площадке выросло на 27% - с 740 тысяч до 945 тысяч. Средняя стоимость, по которой автовладельцы выставляют машины на продажу, с начала года упала на 8%.
В пятерке лидеров по продажам - модели Lada: "Приора", "Гранта" и 2114 "Самара". Далее идет Toyota Corolla и Toyota Camry.
"Снижение ключевой ставки с августа дает небольшое улучшение кредитных условий при оформлении займа. Сентябрьская новость об изменении утильсбора также подтолкнула людей к приобретению авто. Кроме того, год назад цены на автомобили были сильно завышены, а в этом году они снижаются и появляется активность на рынке", - привел собеседник комментарий аналитика "Дрома" Сергя Лагурёва.
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокЦентральный федеральный округДромToyota CamryLada Vision 4x4Lada X-Cross 5
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала