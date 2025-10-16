https://1prime.ru/20251016/rossijane-863575722.html

Россияне в III квартале купили на 17% больше подержанных иномарок

Россияне в III квартале купили на 17% больше подержанных иномарок - 16.10.2025, ПРАЙМ

Россияне в III квартале купили на 17% больше подержанных иномарок

Россияне в третьем квартале этого года приобрели на 17% больше подержанных иномарок в сравнении со вторым кварталом, сообщил РИА Новости представитель... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T05:17+0300

2025-10-16T05:17+0300

2025-10-16T05:17+0300

бизнес

россия

дальний восток

центральный федеральный округ

дром

toyota camry

lada vision 4x4

lada x-cross 5

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863575722.jpg?1760581023

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале этого года приобрели на 17% больше подержанных иномарок в сравнении со вторым кварталом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром". "В третьем квартале автолюбители страны приобрели на 17% больше машин с пробегом, чем во втором квартале. Квартальный рост спроса в 2025 году произошел во всех федеральных округах страны. На 25% чаще приобретали подержанные машины автолюбители на Дальнем Востоке. При этом средняя стоимость авто выросла на 4%, до одного миллиона рублей", - сообщил собеседник. По его словам, жители Сибири и жители южных регионов на 18% чаще покупали автомобили в третьем квартале. В Сибири за квартал средняя стоимость авто практически не изменилась - 841 тысяча рублей, а на юге страны машины подорожали в среднем на 5% - до 917 тысяч рублей. "В Приволжском и Центральном федеральных округах продажи машин с пробегом выросли на 13% в каждом. При этом в Центральном округе за квартал автомобили стали на 2% дешевле - до 1,2 миллиона рублей, а в Приволжье, наоборот, - на 3% дороже, до 794 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе. Также там добавили, что с начала года наблюдается серьезный рост предложения на вторичном рынке. С января по сентябрь число актуальных объявлений на площадке выросло на 27% - с 740 тысяч до 945 тысяч. Средняя стоимость, по которой автовладельцы выставляют машины на продажу, с начала года упала на 8%. В пятерке лидеров по продажам - модели Lada: "Приора", "Гранта" и 2114 "Самара". Далее идет Toyota Corolla и Toyota Camry. "Снижение ключевой ставки с августа дает небольшое улучшение кредитных условий при оформлении займа. Сентябрьская новость об изменении утильсбора также подтолкнула людей к приобретению авто. Кроме того, год назад цены на автомобили были сильно завышены, а в этом году они снижаются и появляется активность на рынке", - привел собеседник комментарий аналитика "Дрома" Сергя Лагурёва.

дальний восток

центральный федеральный округ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, центральный федеральный округ, дром, toyota camry, lada vision 4x4, lada x-cross 5