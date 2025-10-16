https://1prime.ru/20251016/rossijane-863575722.html
Россияне в III квартале купили на 17% больше подержанных иномарок
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале этого года приобрели на 17% больше подержанных иномарок в сравнении со вторым кварталом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром".
"В третьем квартале автолюбители страны приобрели на 17% больше машин с пробегом, чем во втором квартале. Квартальный рост спроса в 2025 году произошел во всех федеральных округах страны. На 25% чаще приобретали подержанные машины автолюбители на Дальнем Востоке. При этом средняя стоимость авто выросла на 4%, до одного миллиона рублей", - сообщил собеседник.
По его словам, жители Сибири и жители южных регионов на 18% чаще покупали автомобили в третьем квартале. В Сибири за квартал средняя стоимость авто практически не изменилась - 841 тысяча рублей, а на юге страны машины подорожали в среднем на 5% - до 917 тысяч рублей.
"В Приволжском и Центральном федеральных округах продажи машин с пробегом выросли на 13% в каждом. При этом в Центральном округе за квартал автомобили стали на 2% дешевле - до 1,2 миллиона рублей, а в Приволжье, наоборот, - на 3% дороже, до 794 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.
Также там добавили, что с начала года наблюдается серьезный рост предложения на вторичном рынке. С января по сентябрь число актуальных объявлений на площадке выросло на 27% - с 740 тысяч до 945 тысяч. Средняя стоимость, по которой автовладельцы выставляют машины на продажу, с начала года упала на 8%.
В пятерке лидеров по продажам - модели Lada: "Приора", "Гранта" и 2114 "Самара". Далее идет Toyota Corolla и Toyota Camry.
"Снижение ключевой ставки с августа дает небольшое улучшение кредитных условий при оформлении займа. Сентябрьская новость об изменении утильсбора также подтолкнула людей к приобретению авто. Кроме того, год назад цены на автомобили были сильно завышены, а в этом году они снижаются и появляется активность на рынке", - привел собеседник комментарий аналитика "Дрома" Сергя Лагурёва.
