Каждый россиянин получил 35 нежелательных звонков от мошенников

2025-10-16T06:02+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Каждый россиянин получил в среднем 35 звонков от мошенников за девять месяцев 2025 года - это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, посчитали аналитики сервиса "Защитник МТС" (данные есть в распоряжении РИА Новости). "Аналитики сервиса "Защитник" выяснили, что с января по сентябрь 2025 года на одного россиянина в среднем пришлось 35 нежелательных звонков, что на 30% больше значений за аналогичный период прошлого года", - рассказали в МТС. Главными "мишенями" злоумышленников остаются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Уфы. Это связано с высоким финансовым положением населения. При это самым массированным мошенническим звонкам подвергаются жители городов с населением менее 500 тысяч человек. Так, например, до одного жителя Твери мошенники пытались дозвониться 24 526 раз, а до жителя Кургана - 22 676 раз. Всего за это время сервис заблокировал 2,5 миллиарда нежелательных звонков, это число выросло на 10% за год. Аналитики отметили, что мошенники стали чаще использовать технологию массового обзвона: сервис обнаружил вдвое больше таких номеров - почти 16,8 миллиона. В каждом третьем звонке злоумышленники используют схему с инвестиционными предложениями. Также аналитики фиксируют использование мошенниками институционального доверия: звонки от имени коммунальных служб и госорганов составляют 31,5% от общего числа. "В среднем количество пользователей сервиса от месяца к месяцу растет на 11%. При этом 57% пользователей сразу прерывают звонок после получения уведомления от нашего ИИ, что свидетельствует о формировании нового типа цифрового поведения, где технологии становятся активным участником коммуникационного процесса", - прокомментировал директор продукта "Защитник" Андрей Бийчук.

