Россиян ждут короткие майские праздники в 2026 году

Россиян ждут короткие майские праздники в 2026 году - 16.10.2025, ПРАЙМ

Россиян ждут короткие майские праздники в 2026 году

В 2026 году майские праздничные дни сократятся до трёх суток из-за продолжительных новогодних каникул, о чём сообщает производственный календарь на будущий год. | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T03:43+0300

2025-10-16T03:43+0300

2025-10-16T04:08+0300

бизнес

общество

антон котяков

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В 2026 году майские праздничные дни сократятся до трёх суток из-за продолжительных новогодних каникул, о чём сообщает производственный календарь на будущий год. В соответствии с постановлением относительно праздничных и выходных периодов, жители России будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Сокращение майских праздников связано с тем, что на Новый год отдых продлится с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года. Всего в грядущем году россиянам, работающим по расписанию пятидневной рабочей недели, предстоит трудиться 247 дней. Число выходных и праздничных дней, включая сокращённые на один час, составит 118. Ранее глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков в разговоре с РИА Новости по поводу графика праздничных и внерабочих дней в 2026 году заверил, что на следующий год "всё будет хорошо".

