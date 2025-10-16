https://1prime.ru/20251016/rossiya-863592220.html

Дмитриев рассказал о потерях Европы из-за отказа от российского газа

Дмитриев рассказал о потерях Европы из-за отказа от российского газа - 16.10.2025, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал о потерях Европы из-за отказа от российского газа

Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского газа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T15:35+0300

2025-10-16T15:35+0300

2025-10-16T15:35+0300

экономика

газ

россия

европа

кирилл дмитриев

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83551/08/835510894_0:0:2140:1205_1920x0_80_0_0_3942c536c595ace51100f6f3db421a79.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского газа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время пленарного заседания в рамках Российской энергетической недели. "Потери Европы от того, что она отходит от российского газа, по нашим оценкам, составляют выше 1,3 триллиона евро", – сказал он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

https://1prime.ru/20251016/import-863583667.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, европа, кирилл дмитриев, мировая экономика