Дмитриев рассказал о потерях Европы из-за отказа от российского газа - 16.10.2025
Дмитриев рассказал о потерях Европы из-за отказа от российского газа
2025-10-16T15:35+0300
2025-10-16T15:35+0300
экономика
газ
россия
европа
кирилл дмитриев
мировая экономика
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского газа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время пленарного заседания в рамках Российской энергетической недели. "Потери Европы от того, что она отходит от российского газа, по нашим оценкам, составляют выше 1,3 триллиона евро", – сказал он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
газ, россия, европа, кирилл дмитриев, мировая экономика
Экономика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Кирилл Дмитриев, Мировая экономика
15:35 16.10.2025
 
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского газа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время пленарного заседания в рамках Российской энергетической недели.
"Потери Европы от того, что она отходит от российского газа, по нашим оценкам, составляют выше 1,3 триллиона евро", – сказал он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Экономика Газ РОССИЯ ЕВРОПА Кирилл Дмитриев Мировая экономика
 
 
