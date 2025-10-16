https://1prime.ru/20251016/rossiya-863592220.html
Дмитриев рассказал о потерях Европы из-за отказа от российского газа
Дмитриев рассказал о потерях Европы из-за отказа от российского газа
2025-10-16T15:35+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского газа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время пленарного заседания в рамках Российской энергетической недели. "Потери Европы от того, что она отходит от российского газа, по нашим оценкам, составляют выше 1,3 триллиона евро", – сказал он. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
