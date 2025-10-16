На Западе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России
Сийярто назвал решение Еврокомиссии по российскому газу прямым ударом по Венгрии
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X выразил сильное недовольство решением Европарламента о полном запрете на импорт газа из России.
"Европарламент <…> проголосовал за ускоренное введение запрета на импорт российского газа. Это прямой удар по энергетической безопасности Венгрии. Это подрывает нашу экономику и угрожает низким ценам на коммунальные услуги для венгерских семей. Мы не допустим этого!" — констатировал он.
В четверг комитет по промышленности и энергетике Европейского парламента большинством голосов одобрил предложение о постепенном полном запрете на импорт российского газа, нефти и нефтепродуктов.
Согласно плану Еврокомиссии, заключение новых контрактов на поставку российского газа будет запрещено с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.
Это только первый этап согласования данного решения. Документ передадут на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. По завершении переговоров законопроект пройдет формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждения Советом ЕС.
В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, и что он попадет в новую, более сильную зависимость из-за более высоких цен. При этом страны, прекратившие закупки нефти и газа у России, продолжают приобретать их через посредников по более высоким ценам.