На Западе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России - 16.10.2025
На Западе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России
На Западе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России - 16.10.2025, ПРАЙМ
На Западе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X выразил сильное недовольство решением Европарламента о полном запрете на импорт газа из России. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T16:06+0300
2025-10-16T16:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_434a22447bd6782c8205b668ae272a22.jpg
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X выразил сильное недовольство решением Европарламента о полном запрете на импорт газа из России. "Европарламент &lt;…&gt; проголосовал за ускоренное введение запрета на импорт российского газа. Это прямой удар по энергетической безопасности Венгрии. Это подрывает нашу экономику и угрожает низким ценам на коммунальные услуги для венгерских семей. Мы не допустим этого!" — констатировал он. Сийярто отмечал, что венгры оплачивают самые низкие счета за газ в Европе благодаря надежным поставкам из России.В четверг комитет по промышленности и энергетике Европейского парламента большинством голосов одобрил предложение о постепенном полном запрете на импорт российского газа, нефти и нефтепродуктов. Согласно плану Еврокомиссии, заключение новых контрактов на поставку российского газа будет запрещено с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года. Это только первый этап согласования данного решения. Документ передадут на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. По завершении переговоров законопроект пройдет формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждения Советом ЕС. В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, и что он попадет в новую, более сильную зависимость из-за более высоких цен. При этом страны, прекратившие закупки нефти и газа у России, продолжают приобретать их через посредников по более высоким ценам.
16:06 16.10.2025
 
На Западе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России

Сийярто назвал решение Еврокомиссии по российскому газу прямым ударом по Венгрии

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Флаги России и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X выразил сильное недовольство решением Европарламента о полном запрете на импорт газа из России.
"Европарламент <…> проголосовал за ускоренное введение запрета на импорт российского газа. Это прямой удар по энергетической безопасности Венгрии. Это подрывает нашу экономику и угрожает низким ценам на коммунальные услуги для венгерских семей. Мы не допустим этого!" — констатировал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Орбан высказался об отношениях ЕС и России
16:03
Сийярто отмечал, что венгры оплачивают самые низкие счета за газ в Европе благодаря надежным поставкам из России.
В четверг комитет по промышленности и энергетике Европейского парламента большинством голосов одобрил предложение о постепенном полном запрете на импорт российского газа, нефти и нефтепродуктов.
Согласно плану Еврокомиссии, заключение новых контрактов на поставку российского газа будет запрещено с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.
Это только первый этап согласования данного решения. Документ передадут на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. По завершении переговоров законопроект пройдет формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждения Советом ЕС.
В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, и что он попадет в новую, более сильную зависимость из-за более высоких цен. При этом страны, прекратившие закупки нефти и газа у России, продолжают приобретать их через посредников по более высоким ценам.
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Дмитриев рассказал о потерях Европы из-за отказа от российского газа
15:35
 
ЗАПАД ВЕНГРИЯ Газ ЕВРОПА Петер Сийярто ЕС
 
 
