На Западе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России

На Западе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России - 16.10.2025, ПРАЙМ

На Западе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X выразил сильное недовольство решением Европарламента о полном запрете на импорт газа из России.

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X выразил сильное недовольство решением Европарламента о полном запрете на импорт газа из России. "Европарламент <…> проголосовал за ускоренное введение запрета на импорт российского газа. Это прямой удар по энергетической безопасности Венгрии. Это подрывает нашу экономику и угрожает низким ценам на коммунальные услуги для венгерских семей. Мы не допустим этого!" — констатировал он. Сийярто отмечал, что венгры оплачивают самые низкие счета за газ в Европе благодаря надежным поставкам из России.В четверг комитет по промышленности и энергетике Европейского парламента большинством голосов одобрил предложение о постепенном полном запрете на импорт российского газа, нефти и нефтепродуктов. Согласно плану Еврокомиссии, заключение новых контрактов на поставку российского газа будет запрещено с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года. Это только первый этап согласования данного решения. Документ передадут на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. По завершении переговоров законопроект пройдет формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждения Советом ЕС. В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, и что он попадет в новую, более сильную зависимость из-за более высоких цен. При этом страны, прекратившие закупки нефти и газа у России, продолжают приобретать их через посредников по более высоким ценам.

Новости

