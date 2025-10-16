Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство Румынии запустило программу Golden Visa - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251016/rumyniya-863607138.html
Правительство Румынии запустило программу Golden Visa
Правительство Румынии запустило программу Golden Visa - 16.10.2025, ПРАЙМ
Правительство Румынии запустило программу Golden Visa
Правительство Румынии запустило программу Golden Visa, которая позволит инвесторам из третьих стран получить вид на жительство, а затем и гражданство страны,... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T22:47+0300
2025-10-16T22:47+0300
политика
мировая экономика
румыния
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg
КИШИНЕВ, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство Румынии запустило программу Golden Visa, которая позволит инвесторам из третьих стран получить вид на жительство, а затем и гражданство страны, сообщает в четверг телеканал B1TV. "Правительство запустило в Румынии программу "Золотая виза", направленную на привлечение иностранных инвесторов, заинтересованных в развитии национальной экономики. Программа предлагает гражданам третьих стран, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону, временный вид на жительство. Срок действия разрешения составляет пять лет, его можно продлить", - сообщает телеканал. Разрешение выдается при условии минимальной инвестиции в размере 400 000 евро. Иностранцы могут приобрести государственные ценные бумаги, недвижимость или акции румынских компаний, котирующихся на фондовой бирже. Заявители должны подтвердить легальное происхождение средств и не находиться в международных санкционных списках. Также они не должны представлять угрозу безопасности Румынии или государственных учреждений. Перед выдачей визы власти будут консультироваться с госбезопасностью, внешней разведкой и Национальным офисом предотвращения отмывания денег. Инвесторы, отвечающие установленным законом условиям, могут получить временный вид на жительство в Румынии сроком на пять лет. По истечении пяти лет инвесторы могут подать заявление на получение постоянного вида на жительство и впоследствии румынского гражданства.
https://1prime.ru/20251012/rabota-863424323.html
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_b13a8104c0ec5413345b639d67e272dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, румыния, ес
Политика, Мировая экономика, РУМЫНИЯ, ЕС
22:47 16.10.2025
 
Правительство Румынии запустило программу Golden Visa

B1TV: Румыния запускает программу выдачи вида на жительство для инвесторов Golden Visa

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Флаг Румынии. Архивное фото
© fotolia.com / VigiePH
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство Румынии запустило программу Golden Visa, которая позволит инвесторам из третьих стран получить вид на жительство, а затем и гражданство страны, сообщает в четверг телеканал B1TV.
"Правительство запустило в Румынии программу "Золотая виза", направленную на привлечение иностранных инвесторов, заинтересованных в развитии национальной экономики. Программа предлагает гражданам третьих стран, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону, временный вид на жительство. Срок действия разрешения составляет пять лет, его можно продлить", - сообщает телеканал.
Разрешение выдается при условии минимальной инвестиции в размере 400 000 евро. Иностранцы могут приобрести государственные ценные бумаги, недвижимость или акции румынских компаний, котирующихся на фондовой бирже. Заявители должны подтвердить легальное происхождение средств и не находиться в международных санкционных списках. Также они не должны представлять угрозу безопасности Румынии или государственных учреждений. Перед выдачей визы власти будут консультироваться с госбезопасностью, внешней разведкой и Национальным офисом предотвращения отмывания денег.
Инвесторы, отвечающие установленным законом условиям, могут получить временный вид на жительство в Румынии сроком на пять лет. По истечении пяти лет инвесторы могут подать заявление на получение постоянного вида на жительство и впоследствии румынского гражданства.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
Названы страны, где больше всего перерабатывают
12 октября, 09:32
 
ПолитикаМировая экономикаРУМЫНИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала