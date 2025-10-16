https://1prime.ru/20251016/rumyniya-863607138.html

Правительство Румынии запустило программу Golden Visa

политика

мировая экономика

румыния

ес

КИШИНЕВ, 16 окт - ПРАЙМ. Правительство Румынии запустило программу Golden Visa, которая позволит инвесторам из третьих стран получить вид на жительство, а затем и гражданство страны, сообщает в четверг телеканал B1TV. "Правительство запустило в Румынии программу "Золотая виза", направленную на привлечение иностранных инвесторов, заинтересованных в развитии национальной экономики. Программа предлагает гражданам третьих стран, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону, временный вид на жительство. Срок действия разрешения составляет пять лет, его можно продлить", - сообщает телеканал. Разрешение выдается при условии минимальной инвестиции в размере 400 000 евро. Иностранцы могут приобрести государственные ценные бумаги, недвижимость или акции румынских компаний, котирующихся на фондовой бирже. Заявители должны подтвердить легальное происхождение средств и не находиться в международных санкционных списках. Также они не должны представлять угрозу безопасности Румынии или государственных учреждений. Перед выдачей визы власти будут консультироваться с госбезопасностью, внешней разведкой и Национальным офисом предотвращения отмывания денег. Инвесторы, отвечающие установленным законом условиям, могут получить временный вид на жительство в Румынии сроком на пять лет. По истечении пяти лет инвесторы могут подать заявление на получение постоянного вида на жительство и впоследствии румынского гражданства.

румыния

мировая экономика, румыния, ес