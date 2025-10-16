https://1prime.ru/20251016/rynok-863603781.html
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 2,46%
2025-10-16T19:07+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,46%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,46%, до 2607,78 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,64%, до 1074,74 пункта, долларовый РТС - на 2,14%, до 1038,78 пункта.
