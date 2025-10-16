Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос на геополитических надеждах - 16.10.2025
Российский рынок акций вырос на геополитических надеждах
20:04 16.10.2025 (обновлено: 21:54 16.10.2025)
 
Российский рынок акций вырос на геополитических надеждах

Российский рынок акций закрепился на ключевой отметке 2600 пунктов по главному индексу

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основной сессии четверга значительно вырос на геополитических надеждах, закрепившись на ключевой отметке 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,46% - до 2607,78 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,64%, до 1074,74 пункта, долларовый РТС - на 2,14%, до 1038,78 пункта.
С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько замедлил рост - до 1,8%.

РЫНОК НАШЕЛ ОПОРУ

Российский рынок акций в основную торговую сессию умеренно повышался, а перед ее завершением резко превысил ключевой уровень 2600 пунктов, добавив около 1 процентного пункта роста по индексу Мосбиржи на фоне сообщений о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в четверг.
"Во второй половине дня индикатор устремился выше 2600 пунктов на сообщениях СМИ о том, что сегодня может состояться телефонный разговор лидеров РФ и США. Завтра в Вашингтоне намечена встреча Трампа с украинским президентом. Еще одним драйвером для российских акций стало ослабление рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Норникеля" (+3%), "Аэрофлота" (+2,9%), ПИКа (+3,8%), "ИКС 5" (+4,8%). Подешевели бумаги "Интер РАО" (-2,2%).
Стоимость нефти к 19.39 мск снижалась на 0,5% - до 61,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% до 98,4 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению основной сессии находились в уверенном плюсе и поднялись к сопротивлениям 2610 пунктов и 1040 пунктов соответственно в надежде на улучшение геополитической обстановки после неожиданного разговора Путина и Трампа, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Его итоги будут важны для завтрашних переговоров Трампа с Зеленским и могут повлиять на ход украинского конфликта, который по-прежнему остается определяющим фактором для рыночных настроений", - добавила она.
Торги пятницы могут быть волатильными из-за внешних новостей, считает Шепелев. "Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 октября – 2520-2650 пунктов", - оценил он.
Заголовок открываемого материала