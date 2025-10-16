https://1prime.ru/20251016/sanktsii-863607995.html
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп
2025-10-16T23:55+0300
ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас может быть не самое подходящее время для новых санкций против России. "Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, комментируя заявление лидера республиканского большинства в сенате Джона Туна о том, что "настало время" для рассмотрения законопроекта о новых санкциях против РФ.
