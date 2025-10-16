https://1prime.ru/20251016/saratov-863574529.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

