В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
16.10.2025
2025-10-16T04:04+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
