Сбербанк заявил о замедлении темпов строительства жилья в России
2025-10-16T03:16+0300
2025-10-16T03:16+0300
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Российские застройщики замедлили скорость строительства жилья – если до повышения ключевой ставки средневзвешенный срок ввода объекта составлял 21 месяц, то сегодня он увеличился до 29 месяцев, сказал в интервью РИА Недвижимость зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. "Компании растягивают инвестиционную фазу по проектам, замедляя темпы строительства, чтобы сбалансировать сократившийся спрос. Мы видим, что средневзвешенный срок ввода объектов по нашему портфелю сегодня достиг 29 месяцев. А в период до повышения ключевой ставки он составлял 21 месяц. При этом, хочу подчеркнуть, застройщики не стали работать хуже, просто сейчас девелоперам в силу экономических обстоятельств по большому счету торопиться некуда. Поэтому они вписываются в те сроки передачи ключей дольщикам, которые зафиксированы договорами, тогда как раньше в среднем строили на 25% быстрее, чем это требовалось документами", - отметил он. Банкир указал, что высокие процентные ставки по кредитному финансированию, обусловленные высоким "ключом", продолжают оказывать давление на экономику девелоперских проектов, особенно там, где низок уровень покрытия долга средствами на счетах эскроу. При этом, напомнил он, в первой половине 2025 года объем продаж у застройщиков жилья сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда еще работала массовая программа льготной ипотеки. Этот показатель, по словам Попова, начал улучшаться только с третьего квартала, и в июле-сентябре продажи новостроек увеличились примерно на 20% относительно уровня апреля-июня. В результате, констатировал топ-менеджер Сбербанка, в настоящее время 76% жилых проектов в кредитном портфеле "Сбера" имеют покрытие деньгами покупателей на счетах эскроу ниже уровня в 50%, а средневзвешенное покрытие остатками на счетах эскроу по проектному финансированию сейчас сократилось с 79% в 2024 году до 70% в 2025-м. "Из них 9% приходится на бридж-кредиты на покупку земельного участка до этапа начала проектного финансирования. По таким кредитам действует базовая процентная ставка и не работает механизм снижения стоимости долга по мере наполнения эскроу деньгами покупателей. Еще у 67% кредитов на строительство жилья покрытие эскроу сегодня ниже 50%", – уточнил он. Вместе с тем, подчеркнул Попов, в Сбербанке не считают такое положение дел трагедией. "Есть разные этапы строительства, и на них по-разному идет освоение средств. Естественно, что в какой-то момент не все жилье бывает распродано. Более того, разные девелоперы выбирают разную стратегию продаж: некоторые, например, до того, как не закончены фундаментные работы или не возведен первый этаж, принципиально не пускают квартиры в продажу из маркетинговых соображений", – пояснил он. По прогнозам "Сбера", в 2027-2028 годах объем строительства многоквартирного жилья в России снизится на 5-7%, а отрасль вследствие этого сокращения придет к балансу, резюмировал банкир. Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 8.00 мск.
03:16 16.10.2025
 
Заголовок открываемого материала