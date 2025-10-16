https://1prime.ru/20251016/sberbank-863574113.html

В Сбербанке не прогнозируют системного кризиса неплатежей у застройщиков

недвижимость

банки

финансы

анатолий попов

сбербанк

МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. В Сбербанке не прогнозируют системного кризиса неплатежей у застройщиков, даже на фоне падения продаж из-за высокой ключевой ставки и дорогой ипотеки, заявил в интервью РИА Недвижимость зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. "Мы оптимисты и считаем, что рынок в течение ближайших двух лет придет к балансу и восстановится. Так что реализации катастрофических сценариев с системным кризисом неплатежей среди девелоперов жилья мы не ждем", – сказал он. Попов подчеркнул, что переход строительства жилья на эскроу-счета и проектное финансирование позволил застраховать девелоперские проекты от рисков падения спроса, поскольку банки обеспечивают равномерный приток денег. "Есть спрос в данный момент, или нет – строительные краны работают устойчиво, недостроенных квартир нет, как нет обманутых дольщиков… К примеру, мы тестировали вариант, что цены на квартиры в среднем по всей стране снизятся на 10%, чего на самом деле сейчас в России даже близко не происходит. Так вот, даже в этом случае, при самом пессимистичном сценарии динамики ключевой ставки, все равно выходит, что проектов с LLCR (покрытием денежным потоком от продаж жилья суммы кредита и обслуживания долга – ред.) меньше единицы в "Сбере" будет не более 3,7%. Так что мы оцениваем положение дел в стройке как стабильное и продолжаем с ней активно работать", – отметил банкир. Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 8.00 мск.

недвижимость, банки, финансы, анатолий попов, сбербанк