В Сбербанке не прогнозируют системного кризиса неплатежей у застройщиков
В Сбербанке не прогнозируют системного кризиса неплатежей у застройщиков
2025-10-16T03:46+0300
недвижимость
банки
финансы
анатолий попов
сбербанк
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. В Сбербанке не прогнозируют системного кризиса неплатежей у застройщиков, даже на фоне падения продаж из-за высокой ключевой ставки и дорогой ипотеки, заявил в интервью РИА Недвижимость зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
"Мы оптимисты и считаем, что рынок в течение ближайших двух лет придет к балансу и восстановится. Так что реализации катастрофических сценариев с системным кризисом неплатежей среди девелоперов жилья мы не ждем", – сказал он.
Попов подчеркнул, что переход строительства жилья на эскроу-счета и проектное финансирование позволил застраховать девелоперские проекты от рисков падения спроса, поскольку банки обеспечивают равномерный приток денег.
"Есть спрос в данный момент, или нет – строительные краны работают устойчиво, недостроенных квартир нет, как нет обманутых дольщиков… К примеру, мы тестировали вариант, что цены на квартиры в среднем по всей стране снизятся на 10%, чего на самом деле сейчас в России даже близко не происходит. Так вот, даже в этом случае, при самом пессимистичном сценарии динамики ключевой ставки, все равно выходит, что проектов с LLCR (покрытием денежным потоком от продаж жилья суммы кредита и обслуживания долга – ред.) меньше единицы в "Сбере" будет не более 3,7%. Так что мы оцениваем положение дел в стройке как стабильное и продолжаем с ней активно работать", – отметил банкир.
Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 8.00 мск.
