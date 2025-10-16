https://1prime.ru/20251016/sberbank-863574867.html
Сбербанк предложил ввести стандарт рассрочки для застройщиков
Сбербанк предложил ввести стандарт рассрочки для застройщиков - 16.10.2025, ПРАЙМ
Сбербанк предложил ввести стандарт рассрочки для застройщиков
Для регулирования предоставления застройщиками рассрочек на новостройки в России необходимо подготовить и внедрить стандарт рассрочки по аналогии с принятым ЦБ... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T04:16+0300
2025-10-16T04:16+0300
2025-10-16T04:16+0300
недвижимость
финансы
банки
анатолий попов
сбербанк
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863574867.jpg?1760577400
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Для регулирования предоставления застройщиками рассрочек на новостройки в России необходимо подготовить и внедрить стандарт рассрочки по аналогии с принятым ЦБ ипотечным стандартом, сказал в интервью РИА Недвижимость зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
Впервые вопрос о необходимости законодательного регулирования рассрочек для дольщиков от девелоперов жилья встал в 2024 году, когда на фоне завершения массовой программы льготной ипотеки строительные компании стали больше использовать этот инструмент. Однако Минстрой России так и не представил свое видение законопроекта о рассрочках от застройщиков. ЦБ в свою очередь неоднократно говорил о непрозрачности подобной схемы покупки квартир в новостройках, а также заявлял о планах обязать банки проверять доход граждан, которые берут жилье в рассрочку, и ужесточить резервированию жилищных проектов застройщиков с большой долей продаж в рассрочку.
Как подчеркнул Попов в беседе с РИА Недвижимость, сегодня пик применения рассрочек на рынке новостроек в России пройден: в настоящее время доля продаж в рассрочку составляет около 40%, тогда как в четвертом квартале прошлого года она достигала 44%.
"Мы выступаем за законодательное регулирование, но расходимся с Банком России в методах его применения. ЦБ ранее настаивал на росте резервирования кредитов на проектное финансирование и усилении роли банков в отслеживании применения рассрочек. Но для банков в этом случае будет расти давление на капитал из-за увеличения резервов и операционных расходов по мониторингу проектов, что в конечном итоге может сказаться на стоимости кредитов для застройщиков. В банковском сообществе предлагают пойти по другому пути: разработать и внедрить стандарт применения рассрочек на рынке жилищного строительства по аналогии с тем, как был внедрен ипотечный стандарт. Еще одно предложение – включение рассрочек в учет кредитной истории физических лиц", – сообщил топ-менеджер "Сбера".
Он также добавил, что Сбербанк рекомендует свои клиентам-застройщикам не попадать в зависимость от рассрочки как от главного инструмента продаж.
"Риск использования рассрочки в виде неполного перечисления средств на эскроу-счет представляется абсолютно контролируемым. Положение застройщика защищено 214-ФЗ, и при систематическом нарушении условий рассрочки покупателем компания имеет право расторгнуть ДДУ. В этом случае квартира возвращается в продажу, а экономика проекта не ухудшается. Другое дело, что возможна ситуация, когда рассрочка становится основным механизмом продаж, а девелопер не может обеспечить стабильный поток денежных средств на эскроу-счет. Тогда процентная нагрузка на застройщика растет, а LLCR (коэффициент покрытия долга денежными потоками – ред.) падает", – пояснил он.
Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 8.00 мск.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, финансы, банки, анатолий попов, сбербанк, банк россия, банк россии
Недвижимость, Финансы, Банки, Анатолий Попов, Сбербанк, банк Россия, Банк России
Сбербанк предложил ввести стандарт рассрочки для застройщиков
Сбербанк предложил ввести стандарт рассрочки для застройщиков
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Для регулирования предоставления застройщиками рассрочек на новостройки в России необходимо подготовить и внедрить стандарт рассрочки по аналогии с принятым ЦБ ипотечным стандартом, сказал в интервью РИА Недвижимость зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
Впервые вопрос о необходимости законодательного регулирования рассрочек для дольщиков от девелоперов жилья встал в 2024 году, когда на фоне завершения массовой программы льготной ипотеки строительные компании стали больше использовать этот инструмент. Однако Минстрой России так и не представил свое видение законопроекта о рассрочках от застройщиков. ЦБ в свою очередь неоднократно говорил о непрозрачности подобной схемы покупки квартир в новостройках, а также заявлял о планах обязать банки проверять доход граждан, которые берут жилье в рассрочку, и ужесточить резервированию жилищных проектов застройщиков с большой долей продаж в рассрочку.
Как подчеркнул Попов в беседе с РИА Недвижимость, сегодня пик применения рассрочек на рынке новостроек в России пройден: в настоящее время доля продаж в рассрочку составляет около 40%, тогда как в четвертом квартале прошлого года она достигала 44%.
"Мы выступаем за законодательное регулирование, но расходимся с Банком России в методах его применения. ЦБ ранее настаивал на росте резервирования кредитов на проектное финансирование и усилении роли банков в отслеживании применения рассрочек. Но для банков в этом случае будет расти давление на капитал из-за увеличения резервов и операционных расходов по мониторингу проектов, что в конечном итоге может сказаться на стоимости кредитов для застройщиков. В банковском сообществе предлагают пойти по другому пути: разработать и внедрить стандарт применения рассрочек на рынке жилищного строительства по аналогии с тем, как был внедрен ипотечный стандарт. Еще одно предложение – включение рассрочек в учет кредитной истории физических лиц", – сообщил топ-менеджер "Сбера".
Он также добавил, что Сбербанк рекомендует свои клиентам-застройщикам не попадать в зависимость от рассрочки как от главного инструмента продаж.
"Риск использования рассрочки в виде неполного перечисления средств на эскроу-счет представляется абсолютно контролируемым. Положение застройщика защищено 214-ФЗ, и при систематическом нарушении условий рассрочки покупателем компания имеет право расторгнуть ДДУ. В этом случае квартира возвращается в продажу, а экономика проекта не ухудшается. Другое дело, что возможна ситуация, когда рассрочка становится основным механизмом продаж, а девелопер не может обеспечить стабильный поток денежных средств на эскроу-счет. Тогда процентная нагрузка на застройщика растет, а LLCR (коэффициент покрытия долга денежными потоками – ред.) падает", – пояснил он.
Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 8.00 мск.