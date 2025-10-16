https://1prime.ru/20251016/sberbank-863574867.html

Сбербанк предложил ввести стандарт рассрочки для застройщиков

МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Для регулирования предоставления застройщиками рассрочек на новостройки в России необходимо подготовить и внедрить стандарт рассрочки по аналогии с принятым ЦБ ипотечным стандартом, сказал в интервью РИА Недвижимость зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Впервые вопрос о необходимости законодательного регулирования рассрочек для дольщиков от девелоперов жилья встал в 2024 году, когда на фоне завершения массовой программы льготной ипотеки строительные компании стали больше использовать этот инструмент. Однако Минстрой России так и не представил свое видение законопроекта о рассрочках от застройщиков. ЦБ в свою очередь неоднократно говорил о непрозрачности подобной схемы покупки квартир в новостройках, а также заявлял о планах обязать банки проверять доход граждан, которые берут жилье в рассрочку, и ужесточить резервированию жилищных проектов застройщиков с большой долей продаж в рассрочку. Как подчеркнул Попов в беседе с РИА Недвижимость, сегодня пик применения рассрочек на рынке новостроек в России пройден: в настоящее время доля продаж в рассрочку составляет около 40%, тогда как в четвертом квартале прошлого года она достигала 44%. "Мы выступаем за законодательное регулирование, но расходимся с Банком России в методах его применения. ЦБ ранее настаивал на росте резервирования кредитов на проектное финансирование и усилении роли банков в отслеживании применения рассрочек. Но для банков в этом случае будет расти давление на капитал из-за увеличения резервов и операционных расходов по мониторингу проектов, что в конечном итоге может сказаться на стоимости кредитов для застройщиков. В банковском сообществе предлагают пойти по другому пути: разработать и внедрить стандарт применения рассрочек на рынке жилищного строительства по аналогии с тем, как был внедрен ипотечный стандарт. Еще одно предложение – включение рассрочек в учет кредитной истории физических лиц", – сообщил топ-менеджер "Сбера". Он также добавил, что Сбербанк рекомендует свои клиентам-застройщикам не попадать в зависимость от рассрочки как от главного инструмента продаж. "Риск использования рассрочки в виде неполного перечисления средств на эскроу-счет представляется абсолютно контролируемым. Положение застройщика защищено 214-ФЗ, и при систематическом нарушении условий рассрочки покупателем компания имеет право расторгнуть ДДУ. В этом случае квартира возвращается в продажу, а экономика проекта не ухудшается. Другое дело, что возможна ситуация, когда рассрочка становится основным механизмом продаж, а девелопер не может обеспечить стабильный поток денежных средств на эскроу-счет. Тогда процентная нагрузка на застройщика растет, а LLCR (коэффициент покрытия долга денежными потоками – ред.) падает", – пояснил он. Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 8.00 мск.

