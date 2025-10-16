Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Москва лидирует по приросту кредитного портфеля в Сбербанке по жилищным проектам, Краснодарский край – по гостиницам, а Алтайский край – по торговым объектам, рассказал в интервью РИА Недвижимость зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. По его словам, кредитный портфель "Сбера" по жилищному строительству за девять месяцев 2025 года вырос почти на 27% – до 6,7 триллиона рублей. Всего было выдано 2,9 триллиона рублей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кредитный портфель банка по коммерческой недвижимости за три квартала года вырос до 1,8 триллиона рублей, что на 6% больше, чем в 2024 году. "Наибольший прирост портфеля по жилью был сформирован в Москве – 613 миллиардов рублей, в Санкт-Петербурге – 152 миллиарда, в четыре раза меньше. В Краснодарском крае объемы выдач новых кредитов на строительство жилья сопоставимы с Санкт-Петербургом – 144 миллиарда. В коммерческой недвижимости по гостиницам лидирует Краснодарский край, по складам – Москва и Челябинская область, по торговым объектам – Алтайский край", – отметил Попов. В целом, по его наблюдениям, в коммерческой недвижимости девелоперы сейчас фокусируются в основном на строительстве гостиниц по госпрограмме и возведении складов. При этом банкир указал, что в "Сбере" видят охлаждение интереса застройщиков к бридж-кредитованию для покупки земельных участков. "Если за девять месяцев 2024 года было выдано 600 миллиардов рублей, то за аналогичный период 2025 года – 100 миллиардов рублей", – обратил внимание он. Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 8.00 мск.
В Сбербанке рассказали о росте кредитного портфеля

МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Москва лидирует по приросту кредитного портфеля в Сбербанке по жилищным проектам, Краснодарский край – по гостиницам, а Алтайский край – по торговым объектам, рассказал в интервью РИА Недвижимость зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
По его словам, кредитный портфель "Сбера" по жилищному строительству за девять месяцев 2025 года вырос почти на 27% – до 6,7 триллиона рублей. Всего было выдано 2,9 триллиона рублей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кредитный портфель банка по коммерческой недвижимости за три квартала года вырос до 1,8 триллиона рублей, что на 6% больше, чем в 2024 году.
"Наибольший прирост портфеля по жилью был сформирован в Москве – 613 миллиардов рублей, в Санкт-Петербурге – 152 миллиарда, в четыре раза меньше. В Краснодарском крае объемы выдач новых кредитов на строительство жилья сопоставимы с Санкт-Петербургом – 144 миллиарда. В коммерческой недвижимости по гостиницам лидирует Краснодарский край, по складам – Москва и Челябинская область, по торговым объектам – Алтайский край", – отметил Попов.
В целом, по его наблюдениям, в коммерческой недвижимости девелоперы сейчас фокусируются в основном на строительстве гостиниц по госпрограмме и возведении складов.
При этом банкир указал, что в "Сбере" видят охлаждение интереса застройщиков к бридж-кредитованию для покупки земельных участков. "Если за девять месяцев 2024 года было выдано 600 миллиардов рублей, то за аналогичный период 2025 года – 100 миллиардов рублей", – обратил внимание он.
Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 8.00 мск.
 
