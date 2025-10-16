https://1prime.ru/20251016/senat-863576970.html
Сенат Уругвая впервые разрешил эвтаназию
Сенат Уругвая впервые разрешил эвтаназию - 16.10.2025, ПРАЙМ
Сенат Уругвая впервые разрешил эвтаназию
Сенат Уругвая одобрил закон "О достойной смерти", впервые в Латинской Америке разрешив эвтаназию. | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T06:08+0300
2025-10-16T06:08+0300
2025-10-16T06:08+0300
общество
экономика
уругвай
латинская америка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863576970.jpg?1760584117
МОНТЕВИДЕО, 16 окт - ПРАЙМ. Сенат Уругвая одобрил закон "О достойной смерти", впервые в Латинской Америке разрешив эвтаназию.
"Происходит голосование: 20 из 31 - за. Проект одобрен, сегодня же он будет направлен в исполнительную власть", - объявил спикер верхней палаты в ходе заседания.
Палата депутатов одобрила законопроект ещё в августе. Изначально он был внесён на рассмотрение в 2020 году.
Уругвай таким образом становится первым регионом, официально разрешивший эвтаназию.
уругвай
латинская америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , уругвай, латинская америка
Общество , Экономика, УРУГВАЙ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Сенат Уругвая впервые разрешил эвтаназию
Сенат Уругвая впервые разрешил эвтаназию
МОНТЕВИДЕО, 16 окт - ПРАЙМ. Сенат Уругвая одобрил закон "О достойной смерти", впервые в Латинской Америке разрешив эвтаназию.
"Происходит голосование: 20 из 31 - за. Проект одобрен, сегодня же он будет направлен в исполнительную власть", - объявил спикер верхней палаты в ходе заседания.
Палата депутатов одобрила законопроект ещё в августе. Изначально он был внесён на рассмотрение в 2020 году.
Уругвай таким образом становится первым регионом, официально разрешивший эвтаназию.