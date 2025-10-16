https://1prime.ru/20251016/senat-863576970.html

Сенат Уругвая впервые разрешил эвтаназию

Сенат Уругвая впервые разрешил эвтаназию

МОНТЕВИДЕО, 16 окт - ПРАЙМ. Сенат Уругвая одобрил закон "О достойной смерти", впервые в Латинской Америке разрешив эвтаназию. "Происходит голосование: 20 из 31 - за. Проект одобрен, сегодня же он будет направлен в исполнительную власть", - объявил спикер верхней палаты в ходе заседания. Палата депутатов одобрила законопроект ещё в августе. Изначально он был внесён на рассмотрение в 2020 году. Уругвай таким образом становится первым регионом, официально разрешивший эвтаназию.

