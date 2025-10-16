https://1prime.ru/20251016/shufutinskij-863576212.html
Сыну Михаила Шуфутинского грозит штраф за несвоевременную отчетность
2025-10-16T05:32+0300
бизнес
общество
экономика
рф
фонд пенсионного и социального страхования
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сыну заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского Давиду грозит штраф за несвоевременно сданную в Социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев, указано в материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, Шуфутинскому вменили часть 2 статьи 15.33 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сроков представления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации).
Уточняется, что суд в настоящее время вынес определение о возврате протокола об административном правонарушении в орган должностному лицу. Это может быть связано с нарушениями при его составлении. После их устранения протокол могут снова направить в инстанцию.
Давиду Шуфутинскому грозит штраф от 300 до 500 рублей.
По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, Давид Шуфутинский является руководителем и учредителем ООО "Сипиай филмз", основным видом деятельности которой является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
