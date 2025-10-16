Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сыну Михаила Шуфутинского грозит штраф за несвоевременную отчетность - 16.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251016/shufutinskij-863576212.html
Сыну Михаила Шуфутинского грозит штраф за несвоевременную отчетность
Сыну Михаила Шуфутинского грозит штраф за несвоевременную отчетность - 16.10.2025, ПРАЙМ
Сыну Михаила Шуфутинского грозит штраф за несвоевременную отчетность
Сыну заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского Давиду грозит штраф за несвоевременно сданную в Социальный фонд отчетность о страховании от несчастных... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T05:32+0300
2025-10-16T05:32+0300
бизнес
общество
экономика
рф
фонд пенсионного и социального страхования
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863576212.jpg?1760581934
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сыну заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского Давиду грозит штраф за несвоевременно сданную в Социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев, указано в материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, Шуфутинскому вменили часть 2 статьи 15.33 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сроков представления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации). Уточняется, что суд в настоящее время вынес определение о возврате протокола об административном правонарушении в орган должностному лицу. Это может быть связано с нарушениями при его составлении. После их устранения протокол могут снова направить в инстанцию. Давиду Шуфутинскому грозит штраф от 300 до 500 рублей. По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, Давид Шуфутинский является руководителем и учредителем ООО "Сипиай филмз", основным видом деятельности которой является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , рф, фонд пенсионного и социального страхования
Бизнес, Общество , Экономика, РФ, Фонд пенсионного и социального страхования
05:32 16.10.2025
 
Сыну Михаила Шуфутинского грозит штраф за несвоевременную отчетность

Сыну Михаила Шуфутинского грозит штраф за несвоевременно сданную отчетность

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сыну заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского Давиду грозит штраф за несвоевременно сданную в Социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев, указано в материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, Шуфутинскому вменили часть 2 статьи 15.33 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сроков представления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации).
Уточняется, что суд в настоящее время вынес определение о возврате протокола об административном правонарушении в орган должностному лицу. Это может быть связано с нарушениями при его составлении. После их устранения протокол могут снова направить в инстанцию.
Давиду Шуфутинскому грозит штраф от 300 до 500 рублей.
По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, Давид Шуфутинский является руководителем и учредителем ООО "Сипиай филмз", основным видом деятельности которой является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
 
ЭкономикаБизнесОбществоРФФонд пенсионного и социального страхования
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала