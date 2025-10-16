https://1prime.ru/20251016/shufutinskij-863576212.html

Сыну Михаила Шуфутинского грозит штраф за несвоевременную отчетность

Сыну Михаила Шуфутинского грозит штраф за несвоевременную отчетность - 16.10.2025, ПРАЙМ

Сыну Михаила Шуфутинского грозит штраф за несвоевременную отчетность

Сыну заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского Давиду грозит штраф за несвоевременно сданную в Социальный фонд отчетность о страховании от несчастных... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T05:32+0300

2025-10-16T05:32+0300

2025-10-16T05:32+0300

бизнес

общество

экономика

рф

фонд пенсионного и социального страхования

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863576212.jpg?1760581934

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сыну заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского Давиду грозит штраф за несвоевременно сданную в Социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев, указано в материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, Шуфутинскому вменили часть 2 статьи 15.33 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сроков представления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации). Уточняется, что суд в настоящее время вынес определение о возврате протокола об административном правонарушении в орган должностному лицу. Это может быть связано с нарушениями при его составлении. После их устранения протокол могут снова направить в инстанцию. Давиду Шуфутинскому грозит штраф от 300 до 500 рублей. По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, Давид Шуфутинский является руководителем и учредителем ООО "Сипиай филмз", основным видом деятельности которой является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , рф, фонд пенсионного и социального страхования