Силуанов заявил о переходе экономики России к устойчивому росту

Силуанов заявил о переходе экономики России к устойчивому росту

2025-10-16T21:44+0300

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого роста, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов. "Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого экономического роста: чрезмерный уровень спроса, который сформировался в 2023-2024 годах, устойчиво сокращается, что необходимо для снижения инфляции, процентных ставок в экономике и обеспечения нового качества экономического роста", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте Международного валютного фонда (МВФ) в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16-17 октября.

