Силуанов заявил о переходе экономики России к устойчивому росту
Силуанов заявил о переходе экономики России к устойчивому росту - 16.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов заявил о переходе экономики России к устойчивому росту
16.10.2025 Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого роста, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов.
2025-10-16T21:44+0300
2025-10-16T21:44+0300
2025-10-16T21:44+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого роста, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов. "Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого экономического роста: чрезмерный уровень спроса, который сформировался в 2023-2024 годах, устойчиво сокращается, что необходимо для снижения инфляции, процентных ставок в экономике и обеспечения нового качества экономического роста", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте Международного валютного фонда (МВФ) в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16-17 октября.
Силуанов заявил о переходе экономики России к устойчивому росту
Силуанов: Россия переходит к траектории сбалансированного и устойчивого роста