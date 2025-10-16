Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов заявил о переходе экономики России к устойчивому росту - 16.10.2025
Силуанов заявил о переходе экономики России к устойчивому росту
Силуанов заявил о переходе экономики России к устойчивому росту
2025-10-16T21:44+0300
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого роста, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов. "Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого экономического роста: чрезмерный уровень спроса, который сформировался в 2023-2024 годах, устойчиво сокращается, что необходимо для снижения инфляции, процентных ставок в экономике и обеспечения нового качества экономического роста", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте Международного валютного фонда (МВФ) в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16-17 октября.
21:44 16.10.2025
 
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого роста, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов.
"Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого экономического роста: чрезмерный уровень спроса, который сформировался в 2023-2024 годах, устойчиво сокращается, что необходимо для снижения инфляции, процентных ставок в экономике и обеспечения нового качества экономического роста", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте Международного валютного фонда (МВФ) в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16-17 октября.
Силуанов оценил поступления в бюджет от утильсбора в 2025 году
Вчера, 13:57
Вчера, 13:57
 
