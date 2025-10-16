https://1prime.ru/20251016/siluanov-863605044.html

Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России

Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России - 16.10.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России

Жесткая денежно-кредитная политика в России привела к существенному замедлению инфляции в 2025 году, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4% в... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T21:44+0300

2025-10-16T21:44+0300

2025-10-16T21:44+0300

экономика

финансы

россия

рф

антон силуанов

банк россия

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика в России привела к существенному замедлению инфляции в 2025 году, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов "Жесткая денежно-кредитная политика привела к существенному замедлению инфляции в 2025 году. Это позволило Банку России на трех последних заседаниях Совета директоров, начиная с июня, снизить ключевую ставку в совокупности на 400 б.п., до 17% годовых. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в следующем году. В сочетании с ответственной бюджетной политикой это создает условия для формирования предсказуемой макроэкономической среды, благоприятной для долгосрочных инвестиций и роста производительности", - сказал Силуанов на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета, его слова приводятся в документе на сайте МВФ.

https://1prime.ru/20251015/siluanov-863544648.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, антон силуанов, банк россия, мвф