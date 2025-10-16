https://1prime.ru/20251016/siluanov-863605044.html
Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России
Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России - 16.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России
Жесткая денежно-кредитная политика в России привела к существенному замедлению инфляции в 2025 году, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4% в... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T21:44+0300
2025-10-16T21:44+0300
2025-10-16T21:44+0300
экономика
финансы
россия
рф
антон силуанов
банк россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика в России привела к существенному замедлению инфляции в 2025 году, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов "Жесткая денежно-кредитная политика привела к существенному замедлению инфляции в 2025 году. Это позволило Банку России на трех последних заседаниях Совета директоров, начиная с июня, снизить ключевую ставку в совокупности на 400 б.п., до 17% годовых. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в следующем году. В сочетании с ответственной бюджетной политикой это создает условия для формирования предсказуемой макроэкономической среды, благоприятной для долгосрочных инвестиций и роста производительности", - сказал Силуанов на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета, его слова приводятся в документе на сайте МВФ.
https://1prime.ru/20251015/siluanov-863544648.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, антон силуанов, банк россия, мвф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, банк Россия, МВФ
Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России
Силуанов: жесткая денежно-кредитная политика привела к существенному замедлению инфляции