Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов - 16.10.2025, ПРАЙМ
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов - 16.10.2025, ПРАЙМ
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов
Уровень мирового долга остается критично высоким, расходы на его обслуживание уже вытесняют жизненно важные государственные траты, заявил министр финансов РФ,... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T21:44+0300
2025-10-16T21:44+0300
экономика
финансы
рф
антон силуанов
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/76427/05/764270521_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_06eea2eea035df27630cf20fb1daabc6.jpg
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Уровень мирового долга остается критично высоким, расходы на его обслуживание уже вытесняют жизненно важные государственные траты, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов. "Уровень мирового долга остается критично высоким. Расходы на его обслуживание уже вытесняют жизненно важные государственные траты. В этих условиях необходимо наличие надёжных и последовательных среднесрочных стратегий бюджетной консолидации на основе фискальных правил, способных обеспечить предсказуемость и дисциплину в принятии бюджетных решений", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте Международного валютного фонда (МВФ) в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16 -17 октября. Геополитическая борьба дорого обходится всем странам, так как провоцирует проведение несбалансированной фискальной политики - огромного наращивания расходов, роста задолженности, добавил Силуанов. "Сегодня нагрузка на государственные финансы большинства стран остается чрезмерно высокой, причем большинство экономик все еще не сформулировали стратегии бюджетной консолидации, что приводит к увеличению бюджетных рисков по всему миру", - отмечается в заявлении министра.
рф
финансы, рф, антон силуанов, мвф
Экономика, Финансы, РФ, Антон Силуанов, МВФ
21:44 16.10.2025
 
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов

Силуанов: мировой долг остается критичным, расходы на его обслуживание вытесняют гостраты

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Уровень мирового долга остается критично высоким, расходы на его обслуживание уже вытесняют жизненно важные государственные траты, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов.
"Уровень мирового долга остается критично высоким. Расходы на его обслуживание уже вытесняют жизненно важные государственные траты. В этих условиях необходимо наличие надёжных и последовательных среднесрочных стратегий бюджетной консолидации на основе фискальных правил, способных обеспечить предсказуемость и дисциплину в принятии бюджетных решений", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте Международного валютного фонда (МВФ) в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16 -17 октября.
Геополитическая борьба дорого обходится всем странам, так как провоцирует проведение несбалансированной фискальной политики - огромного наращивания расходов, роста задолженности, добавил Силуанов.
"Сегодня нагрузка на государственные финансы большинства стран остается чрезмерно высокой, причем большинство экономик все еще не сформулировали стратегии бюджетной консолидации, что приводит к увеличению бюджетных рисков по всему миру", - отмечается в заявлении министра.
Международный валютный фонд
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2029 году
Вчера, 15:48
 
ЭкономикаФинансыРФАнтон СилуановМВФ
 
 
Заголовок открываемого материала