Силуанов назвал тарифные войны еще одним источником дестабилизации
2025-10-16T22:31+0300
2025-10-16T22:31+0300
экономика
финансы
рф
антон силуанов
мвф
министерство финансов
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Тарифные войны между странами сегодня являются еще одним источником дестабилизации: действия крупных экономик подталкивают другие страны принимать ответные или защитные меры, что создает "эффект домино", заявил министр финансов РФ, управляющий от России в МВФ Антон Силуанов. "Еще один источник дестабилизации сегодня – "тарифные войны" между странами. Причем текущие протекционистские настроения характеризуются "эффектом домино". Действия крупных экономик вынуждают другие страны принимать ответные или защитные меры, что создает спираль протекционизма", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте МВФ в рамках 52-го пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК). "На смену простым тарифам приходят сложные системы субсидий, требования к локализации и экологические стандарты, которые являются более изощренными инструментами протекционизма", - отметил глава Минфина РФ. Причем негативный экономический эффект проявляется и в тех странах, кто вводит санкционные и протекционистские меры, подчеркнул Силуанов. "Например, страны Еврозоны столкнулись с огромными бюджетными дисбалансами, рекордным госдолгом и исторически низкими темпами экономического роста - менее 1%", - отметил он в заявлении. Учитывая накопленные диспропорции и текущие вызовы, сегодня ключевую роль при проведении макроэкономической политики должны играть долгосрочные стратегии обеспечения устойчивой траектории развития, указал министр. Текущий опыт стран показывает, что непродуманная фискальная политика приводит к разбалансировке экономики, что несет в себе множественные риски, добавил он. "На этом фоне основной стратегией для стран должно стать следование фундаментальным принципам сбалансированного развития: национальные усилия должны быть сосредоточены на ответственном управлении государственными финансами, снятии барьеров в торговле и движении капитала, а также проведении структурных реформ, обеспечивающих устойчивый рост", - отмечается в заявлении.
рф
Силуанов назвал тарифные войны еще одним источником дестабилизации

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Тарифные войны между странами сегодня являются еще одним источником дестабилизации: действия крупных экономик подталкивают другие страны принимать ответные или защитные меры, что создает "эффект домино", заявил министр финансов РФ, управляющий от России в МВФ Антон Силуанов.
"Еще один источник дестабилизации сегодня – "тарифные войны" между странами. Причем текущие протекционистские настроения характеризуются "эффектом домино". Действия крупных экономик вынуждают другие страны принимать ответные или защитные меры, что создает спираль протекционизма", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте МВФ в рамках 52-го пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
"На смену простым тарифам приходят сложные системы субсидий, требования к локализации и экологические стандарты, которые являются более изощренными инструментами протекционизма", - отметил глава Минфина РФ.
Причем негативный экономический эффект проявляется и в тех странах, кто вводит санкционные и протекционистские меры, подчеркнул Силуанов. "Например, страны Еврозоны столкнулись с огромными бюджетными дисбалансами, рекордным госдолгом и исторически низкими темпами экономического роста - менее 1%", - отметил он в заявлении.
Учитывая накопленные диспропорции и текущие вызовы, сегодня ключевую роль при проведении макроэкономической политики должны играть долгосрочные стратегии обеспечения устойчивой траектории развития, указал министр. Текущий опыт стран показывает, что непродуманная фискальная политика приводит к разбалансировке экономики, что несет в себе множественные риски, добавил он.
"На этом фоне основной стратегией для стран должно стать следование фундаментальным принципам сбалансированного развития: национальные усилия должны быть сосредоточены на ответственном управлении государственными финансами, снятии барьеров в торговле и движении капитала, а также проведении структурных реформ, обеспечивающих устойчивый рост", - отмечается в заявлении.
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов
