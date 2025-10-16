https://1prime.ru/20251016/siluanov-863607459.html

Силуанов призвал МВФ эволюционировать от антикризисного реагирования

Силуанов призвал МВФ эволюционировать от антикризисного реагирования - 16.10.2025

Силуанов призвал МВФ эволюционировать от антикризисного реагирования

Международный валютный фонд (МВФ) должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования к институту управления трансформацией мировой финансовой... | 16.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-16T22:55+0300

2025-10-16T22:55+0300

2025-10-16T22:56+0300

экономика

финансы

рф

антон силуанов

мвф

фонд

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования к институту управления трансформацией мировой финансовой системы, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов. "МВФ должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования – к институту управления трансформацией мировой финансовой системы. Необходимо переходить к упреждающему регулированию и управлению глобальными рисками", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте МВФ в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16-17 октября. "Фонд должен формировать долгосрочные ориентиры для глобальной экономической политики, помогая странам адаптировать макроэкономические, бюджетные и монетарные стратегии к новой технологической и финансовой реальности", - также говорится там. В целях предотвращения материализации системных рисков, нависающих над мировой экономикой, МВФ необходимо продолжить совершенствование традиционных механизмов, в частности, повысить эффективность двустороннего и многостороннего надзора, оказывать помощь странам-членам в укреплении институционального потенциала и продолжать совершенствование инструментария кредитования, отметил Силуанов в своем заявлении. "В области надзора и разработки рекомендаций по мерам экономической политики МВФ должен сосредоточиться на поддержании финансовой стабильности и восстановлении бюджетной устойчивости. Бюджетно-налоговые рекомендации Фонда должны быть конкретными и подлежать мониторингу. Призываем МВФ к активной разработке рекомендаций странам по мобилизации внутренних ресурсов", - сказано в заявлении. "МВФ также должен активно способствовать развитию регионального сотрудничества в условиях ослабления многосторонней торговой системы. Укрепление торговых и экономических связей на региональном уровне способно повысить устойчивость экономик к внешним шокам и создать новые возможности для интеграции", - добавил Силуанов.

рф

2025

Новости

финансы, рф, антон силуанов, мвф, фонд