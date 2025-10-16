Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов призвал МВФ эволюционировать от антикризисного реагирования - 16.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал МВФ эволюционировать от антикризисного реагирования
Силуанов призвал МВФ эволюционировать от антикризисного реагирования - 16.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал МВФ эволюционировать от антикризисного реагирования
Международный валютный фонд (МВФ) должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования к институту управления трансформацией мировой финансовой... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T22:55+0300
2025-10-16T22:56+0300
экономика
финансы
рф
антон силуанов
мвф
фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/76273/88/762738853_0:110:2672:1613_1920x0_80_0_0_186b2c4125cdd789f030c2602f59c4e7.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования к институту управления трансформацией мировой финансовой системы, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов. "МВФ должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования – к институту управления трансформацией мировой финансовой системы. Необходимо переходить к упреждающему регулированию и управлению глобальными рисками", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте МВФ в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16-17 октября. "Фонд должен формировать долгосрочные ориентиры для глобальной экономической политики, помогая странам адаптировать макроэкономические, бюджетные и монетарные стратегии к новой технологической и финансовой реальности", - также говорится там. В целях предотвращения материализации системных рисков, нависающих над мировой экономикой, МВФ необходимо продолжить совершенствование традиционных механизмов, в частности, повысить эффективность двустороннего и многостороннего надзора, оказывать помощь странам-членам в укреплении институционального потенциала и продолжать совершенствование инструментария кредитования, отметил Силуанов в своем заявлении. "В области надзора и разработки рекомендаций по мерам экономической политики МВФ должен сосредоточиться на поддержании финансовой стабильности и восстановлении бюджетной устойчивости. Бюджетно-налоговые рекомендации Фонда должны быть конкретными и подлежать мониторингу. Призываем МВФ к активной разработке рекомендаций странам по мобилизации внутренних ресурсов", - сказано в заявлении. "МВФ также должен активно способствовать развитию регионального сотрудничества в условиях ослабления многосторонней торговой системы. Укрепление торговых и экономических связей на региональном уровне способно повысить устойчивость экономик к внешним шокам и создать новые возможности для интеграции", - добавил Силуанов.
https://1prime.ru/20251016/siluanov-863605194.html
рф
финансы, рф, антон силуанов, мвф, фонд
Экономика, Финансы, РФ, Антон Силуанов, МВФ, фонд
22:55 16.10.2025 (обновлено: 22:56 16.10.2025)
 
Силуанов призвал МВФ эволюционировать от антикризисного реагирования

Силуанов: МВФ нужно стать институтом управления трансформацией мировых финансов

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования к институту управления трансформацией мировой финансовой системы, заявил министр финансов РФ, управляющий от РФ в МВФ Антон Силуанов.
"МВФ должен эволюционировать от механизма антикризисного реагирования – к институту управления трансформацией мировой финансовой системы. Необходимо переходить к упреждающему регулированию и управлению глобальными рисками", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте МВФ в рамках 52-го Пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) 16-17 октября.
"Фонд должен формировать долгосрочные ориентиры для глобальной экономической политики, помогая странам адаптировать макроэкономические, бюджетные и монетарные стратегии к новой технологической и финансовой реальности", - также говорится там.
В целях предотвращения материализации системных рисков, нависающих над мировой экономикой, МВФ необходимо продолжить совершенствование традиционных механизмов, в частности, повысить эффективность двустороннего и многостороннего надзора, оказывать помощь странам-членам в укреплении институционального потенциала и продолжать совершенствование инструментария кредитования, отметил Силуанов в своем заявлении.
"В области надзора и разработки рекомендаций по мерам экономической политики МВФ должен сосредоточиться на поддержании финансовой стабильности и восстановлении бюджетной устойчивости. Бюджетно-налоговые рекомендации Фонда должны быть конкретными и подлежать мониторингу. Призываем МВФ к активной разработке рекомендаций странам по мобилизации внутренних ресурсов", - сказано в заявлении.
"МВФ также должен активно способствовать развитию регионального сотрудничества в условиях ослабления многосторонней торговой системы. Укрепление торговых и экономических связей на региональном уровне способно повысить устойчивость экономик к внешним шокам и создать новые возможности для интеграции", - добавил Силуанов.
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Уровень мирового долга остается критично высоким, заявил Силуанов
Вчера, 21:44
 
ЭкономикаФинансыРФАнтон СилуановМВФфонд
 
 
