В России планируют расширить список опасных пород собак, пишут СМИ

В России планируют расширить список опасных пород собак, пишут СМИ

2025-10-16T17:04+0300

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В России рассматривают возможность расширения перечня пород собак, потенциально представляющих опасность, пишут "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Александра Спиридонова."В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства (потенциально опасных собак. — Прим. ред.), но там всего 12 пород, которых в России особо и нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке больше, например, 30 или 40 см. Давайте обсуждать", — цитирует издание его слова.Спиридонов сообщил, что межфракционная группа депутатов Госдумы по обращению с бездомными животными разработала ряд предложений по поправкам к законопроекту, запрещающему выгуливание опасных пород собак детьми и лицами в состоянии алкогольного опьянения.В статье подчеркивается, что эта инициатива направлена на усиление безопасности и предполагает добавление в список таких пород, как ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детям до 16 лет или пьяным взрослым.

