В России планируют расширить список опасных пород собак, пишут СМИ - 16.10.2025
В России планируют расширить список опасных пород собак, пишут СМИ
В России планируют расширить список опасных пород собак, пишут СМИ - 16.10.2025, ПРАЙМ
В России планируют расширить список опасных пород собак, пишут СМИ
В России рассматривают возможность расширения перечня пород собак, потенциально представляющих опасность, пишут "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы... | 16.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-16T17:04+0300
2025-10-16T17:04+0300
общество
госдума
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В России рассматривают возможность расширения перечня пород собак, потенциально представляющих опасность, пишут "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Александра Спиридонова."В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства (потенциально опасных собак. — Прим. ред.), но там всего 12 пород, которых в России особо и нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке больше, например, 30 или 40 см. Давайте обсуждать", — цитирует издание его слова.Спиридонов сообщил, что межфракционная группа депутатов Госдумы по обращению с бездомными животными разработала ряд предложений по поправкам к законопроекту, запрещающему выгуливание опасных пород собак детьми и лицами в состоянии алкогольного опьянения.В статье подчеркивается, что эта инициатива направлена на усиление безопасности и предполагает добавление в список таких пород, как ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детям до 16 лет или пьяным взрослым.
общество , госдума
Общество , Госдума
17:04 16.10.2025
 
В России планируют расширить список опасных пород собак, пишут СМИ

В России хотят расширить список потенциально опасных пород собак

Собака на поводке. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В России рассматривают возможность расширения перечня пород собак, потенциально представляющих опасность, пишут "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Александра Спиридонова.
"В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства (потенциально опасных собак. — Прим. ред.), но там всего 12 пород, которых в России особо и нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке больше, например, 30 или 40 см. Давайте обсуждать", — цитирует издание его слова.
ГД ужесточила правила выгула собак опасных пород
24 сентября, 14:00
Спиридонов сообщил, что межфракционная группа депутатов Госдумы по обращению с бездомными животными разработала ряд предложений по поправкам к законопроекту, запрещающему выгуливание опасных пород собак детьми и лицами в состоянии алкогольного опьянения.
В статье подчеркивается, что эта инициатива направлена на усиление безопасности и предполагает добавление в список таких пород, как ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.
В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детям до 16 лет или пьяным взрослым.
В ГД предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги
8 октября, 11:50
 
